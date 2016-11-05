Валерий Ничушкин: В эпизоде с моим голом швед немного ошибся

Нападающий сборной России Валерий Ничушкин поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.

- Насколько эта игра была сложнее?

- Чуть посложнее, конечно. Шведы очень хорошо начали, а вот нам начало не удалось. Но потом прибавили, и во втором периоде возникало все больше моментов. В конце удалось их дожать.

- Расскажите о своем голе в меньшинстве.

- Там швед немного ошибся. Потерял равновесие, упал. Светлый убежал на вратаря, а ко мне потом шайба отскочила.

- Вы изучали, кто в сборной Швеции самый рисковый?

- Там швед просто сам упал. Даже не пас отдавал. Сам сплоховал.

- Вы чувствуете, что после возвращения из «Далласа» прибавляете в каждом матче?

- Я стараюсь. И хорошо, что все получается. Надеюсь, дальше пойдет в том же духе, и я буду играть еще лучше. Это пока не мой пик.

- Тут в КХЛ другой хоккей, более подходящий для вас?

- Я просто мотивирован доказать всем, что могу играть хорошо и полезно для команды. Поэтому очень сильно стараюсь.

В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).