Валерий Ничушкин: В эпизоде с моим голом швед немного ошибся
Нападающий сборной России Валерий Ничушкин
поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на Кубке
Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.
- Насколько эта игра была сложнее?
- Чуть посложнее, конечно. Шведы очень хорошо начали, а вот нам начало не удалось. Но потом прибавили, и во втором периоде возникало все больше моментов. В конце удалось их дожать.
- Расскажите о своем голе в меньшинстве.
- Там швед немного ошибся. Потерял равновесие, упал. Светлый убежал на вратаря, а ко мне потом шайба отскочила.
- Вы изучали, кто в сборной Швеции самый рисковый?
- Там швед просто сам упал. Даже не пас отдавал. Сам сплоховал.
- Вы чувствуете, что после возвращения из «Далласа» прибавляете в
каждом матче?
- Я стараюсь. И хорошо, что все получается. Надеюсь, дальше пойдет в том же духе, и я буду играть еще лучше. Это пока не мой пик.
- Тут в КХЛ другой хоккей, более подходящий для вас?
- Я просто мотивирован доказать всем, что могу играть хорошо и полезно для команды. Поэтому очень сильно стараюсь.
В первом матче Кубка, состоявшемся в минувший четверг, подопечные Олега Знарка разгромили финскую команду (5:1).
Матч
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция