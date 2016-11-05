Павел Врба: Игра для «Анжи» закончилась на пятой минуте
Главный тренер «Анжи» Павел Врба рассказал, что думает о поражении от «Локомотива» (0:4) в матче 13-го тура РФПЛ.
- Игра для нас закончилась на пятой минуте, когда счет стал 2:0. «Локомотив» - сильная команда, ведя в счете, соперник уже не дал создать опасных моментов у своих ворот. У нас ничего не получилось, хотя пытались что-то изменить.
- Вы поражены, что пропустили 4 гола от команды, которая обычно даже один забивает с трудом?
- Если посмотрите повтор голов, заметите, что мы сопернику немножко помогли. При подготовке к игре предупреждали игроков, чем силен «Локомотив». Но мы своими недисциплинированными действиями в обороне помогли сопернику.
Матч
Голы
Майкон 3 (1:0). Майкон 5 (2:0). Фернандеш 50 (3:0). Самедов 60 (4:0 - пен.).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука (Н'Динга, 74), Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Самедов, Майкон (Шкулетич, 82)
Анжи: Беленов, Менса, Мусалов, Шандао, Тигиев, Паршивлюк, Гасанов (Георгиевский, 46), Иличевич, Будковский (Бериша, 56), Обертан, Эбесилио (Маевский, 70)
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция