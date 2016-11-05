Павел Врба: Игра для «Анжи» закончилась на пятой минуте

Главный тренер «Анжи» Павел Врба рассказал, что думает о поражении от «Локомотива» (0:4) в матче 13-го тура РФПЛ.

- Игра для нас закончилась на пятой минуте, когда счет стал 2:0. «Локомотив» - сильная команда, ведя в счете, соперник уже не дал создать опасных моментов у своих ворот. У нас ничего не получилось, хотя пытались что-то изменить.

- Вы поражены, что пропустили 4 гола от команды, которая обычно даже один забивает с трудом?

- Если посмотрите повтор голов, заметите, что мы сопернику немножко помогли. При подготовке к игре предупреждали игроков, чем силен «Локомотив». Но мы своими недисциплинированными действиями в обороне помогли сопернику.