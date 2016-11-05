«Монако» разгромил «Нанси» со счетом 6:0 благодаря дублю Фалькао
Матч 12-го тура чемпионата
Франции между «Монако» и «Нанси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча
– 6:0 в пользу «Монако».
В составе победителей дубль
сделал Радамель Фалькао. Напомним, что на неделе колумбиец дважды поразил
ворота Игоря Акинфеева в матче Лиги чемпионов против ЦСКА (3:0). Сегодня один
из голов он забил с пенальти. Третий мяч в активе Кевина Мбаппе, четвертый и шестой - Гвидо Марсело Каррильо, который также оформил дубль, а пятый с пенальти забил Фабиньо.
«Монако» набрал 26 очков и
занимает второе место в чемпионате Франции. У «Нанси» девять очков и 19-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
12-й тур
Матч
Голы
Фалькао 25 (1:0). Фалькао 30 (2:0 - пен.). Мбаппе 65 (3:0). Каррильо 87 (4:0). Каррильо 90 (5:0). Фабиньо 90 (6:0 - пен.).
Состав
Монако: Субашич, Сидибе, Эмерсон, Фабиньо, Менди, Раджи, Бакайоко, Лемар, Силва (Жан, 80), Фалькао (Каррильо, 72), Жермен (Мбаппе, 64)
Нанси: Н'Ди Ассембе, Ленгле, Чето, Бадила, Шретьен (Кабако, 69), Пуйо, Гудилье (Марчетти, 46), Педретти, Робич (Хаджи, 77), Диа, Манданне
Предупреждения:
нет - Бадила, 79
Судья:
Франсуа Летексье (Франция)
Место и дата
05 ноября 19:00, Луи II, Онлайн-трансляция