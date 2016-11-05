Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция2 : 3Россия
Футбол  Динамо2 : 2Енисей
Футбол  Уфа2 : 3Рубин
Футбол  Крылья Советов2 : 2Урал
Футбол  Локомотив4 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Монако» разгромил «Нанси» со счетом 6:0 благодаря дублю Фалькао

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Нанси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Монако».

В составе победителей дубль сделал Радамель Фалькао. Напомним, что на неделе колумбиец дважды поразил ворота Игоря Акинфеева в матче Лиги чемпионов против ЦСКА (3:0). Сегодня один из голов он забил с пенальти. Третий мяч в активе Кевина Мбаппе, четвертый и шестой - Гвидо Марсело Каррильо, который также оформил дубль, а пятый с пенальти забил Фабиньо.

«Монако» набрал 26 очков и занимает второе место в чемпионате Франции. У «Нанси» девять очков и 19-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур

Матч

Монако - Нанси - 6:0 (2:0)

Голы

Фалькао 25 (1:0). Фалькао 30 (2:0 - пен.). Мбаппе 65 (3:0). Каррильо 87 (4:0). Каррильо 90 (5:0). Фабиньо 90 (6:0 - пен.).

Состав

Монако: Субашич, Сидибе, Эмерсон, Фабиньо, Менди, Раджи, Бакайоко, Лемар, Силва (Жан, 80), Фалькао (Каррильо, 72), Жермен (Мбаппе, 64)

Нанси: Н'Ди Ассембе, Ленгле, Чето, Бадила, Шретьен (Кабако, 69), Пуйо, Гудилье (Марчетти, 46), Педретти, Робич (Хаджи, 77), Диа, Манданне

Предупреждения:

нет - Бадила, 79

Судья:

Франсуа Летексье (Франция)

Место и дата

05 ноября 19:00, Луи II, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Лига 1. 12-й тур. «Монако» разгромил «Нанси», «Лион» - «Бастия» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи 12-го тура чемпионата Франции по футболу.Дубль в ворота ЦСКА поспособствовал вызову Фалькао в сборную на матчи отбора ЧМ-2018Колумбийский нападающий «Монако» Радамель Фалькао вызван национальную сборную после того, как оформил дубль в ворота ЦСКА (3:0) в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.«Монпелье» прервал серию «Марселя» из пяти матчей без пораженийФутболисты «Монпелье» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции нанесли поражение «Марселю».Карлос Страндберг: В матче с «Монако» ЦСКА пытался бороться до концаФорвард московского ЦСКА Карлос Страндберг прокомментировал поражение своей команды от «Моанко» (0:3) в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Гризманн и Фалькао – в символической сборной 4-го тура группового этапа Лиги чемпионовУЕФА составила символическую сборную 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Радамель Фалькао: 70 минут с ЦСКА я провел на хорошем уровнеФорвард «Монако» Радамель Фалькао, оформивший дубль в матче с ЦСКА, прокомментировал победу своей команды, а также рассказал о своем физическом состоянии.«Сейчас Слуцкого Гинер не уволит». Евгений Ловчев – о том, что будет с ЦСКА«Сейчас Слуцкого Гинер не уволит». Евгений Ловчев – о том, что будет с ЦСКАОбозреватель «Советского спорта» – о матче ЦСКА с «Монако» и будущем команды и ее главного тренера.Александр Гришин: Я был удивлен крупной победе над «Монако»Главный тренер молодежного состава ЦСКА Александр Гришин признался, что был приятно удивлен крупной победе подопечных в матче Юношеской лиги УЕФА над «Монако» (5:0).Вице-президент «Монако»: У ЦСКА замечательная молодежьВице-президент «Монако» Вадим Васильев после победы над «Монако» в матче группового этапа Лиги чемпионов над ЦСКА выразил сожаление, что его команда переиграла именно армейский клуб.Алексей Ионов: Нельзя так играть на таком уровнеПолузащитник ЦСКА Алексей Ионов после поражения от «Монако» в матче группового этапа Лиги чемпионов (0:3) признался, что ему стыдно за игру команды.Леонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы пройти в Лигу ЕвропыГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказал мнение о крупной победе своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).Леонарду Жардим: Болельщикам не понравилось, что две недели назад Траоре забил. В «Монако» он играл очень плохоГлавный тренер «Монако» Леонарду Жардим после победы своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0) объяснил, почему болельщики освистали нападающего ЦСКА Ласина Траоре.Леонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы на Лигу ЕвропыЛеонарду Жардим: У ЦСКА есть все шансы на Лигу ЕвропыГлавный тренер «Монако» – о крупной победе своей команды над ЦСКА в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:0).Леонид Слуцкий: Беру вину за поражение на себяГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий взял на себя вину за поражение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Монако» (0:3).Леонид Слуцкий: Хочу извиниться перед болельщикамиЛеонид Слуцкий: Хочу извиниться перед болельщикамиГлавный тренер ЦСКА на послематчевой пресс-конференции подтвердил: поражение закономерно, качество игры неудовлетворительно.Леонид Слуцкий: Впервые в сезоне ЦСКА проиграл абсолютно по делуГлавный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий после поражения в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов от «Монако» (0:3) попросил извинение у болельщиков.Ни слов, ни музыки, ни сил. ЦСКА был беспомощен в матче с «Монако»Ни слов, ни музыки, ни сил. ЦСКА был беспомощен в матче с «Монако»В четвертом матче группового турнира Лиги чемпионов армейцы безропотно уступили в гостях монегаскам.ЦСКА в гостях крупно проиграл «Монако» в матче ЛЧЦСКА в гостях крупно проиграл «Монако» в матче ЛЧФутболисты «Монако» в домашнем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов переиграли московский ЦСКА.Акинфеев пропустил в 41-м матче Лиги чемпионов подрядГолкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не смог избежать пропущенного мяча в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Монако».Жермен открыл счет в матче «Монако» – ЦСКАСегодня в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов во Франции проходит матч между «Монако» и московским ЦСКА.

Нанси
Нансикалендарьстатистика
Монако
Монакокалендарьстатистика
Гвидо Каррильо
Гвидо Каррильовсе новости
Радамель Фалькао
Радамель Фалькаовсе новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение