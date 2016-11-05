«Монако» разгромил «Нанси» со счетом 6:0 благодаря дублю Фалькао

Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Нанси» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:0 в пользу «Монако».

В составе победителей дубль сделал Радамель Фалькао. Напомним, что на неделе колумбиец дважды поразил ворота Игоря Акинфеева в матче Лиги чемпионов против ЦСКА (3:0). Сегодня один из голов он забил с пенальти. Третий мяч в активе Кевина Мбаппе, четвертый и шестой - Гвидо Марсело Каррильо, который также оформил дубль, а пятый с пенальти забил Фабиньо.

«Монако» набрал 26 очков и занимает второе место в чемпионате Франции. У «Нанси» девять очков и 19-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

12-й тур