Юрий Семин: Хорошо, что Майкон забил, а то опять бы критиковали

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал разгром «Анжи» (4:0) в матче 13-го тура РФПЛ.

- Рады, что на перерыв уходим с хорошим настроением. Большую роль сыграли быстрые голы. В комбинационном плане они получились красивыми. Дальше мы контролировали игру. Хорошая, достойная победа.

- Вам помогло то, что вы знали некоторых игроков «Анжи», с которыми работали?

- Наверное, помогло. Но в большей степени помогло серьезное отношение игроков к матчу.

- Майкон надолго на позиции нападающего?

- Майкон на острие хорошо играл, и хорошо, что забил. А если бы нет, опять бы критиковали: «Вот, чего придумал? Нужно было другого выпускать». Надолго ли он на этой позиции? Пока кондиции хорошие, будет играть там. А, может, поменяем.