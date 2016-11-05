Юрий Семин: Хорошо, что Майкон забил, а то опять бы критиковали
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал разгром «Анжи» (4:0) в матче 13-го тура РФПЛ.
- Рады, что на перерыв уходим с хорошим настроением. Большую роль сыграли быстрые голы. В комбинационном плане они получились красивыми. Дальше мы контролировали игру. Хорошая, достойная победа.
- Вам помогло то, что вы знали некоторых игроков «Анжи», с которыми работали?
- Наверное, помогло. Но в большей степени помогло серьезное отношение игроков к матчу.
- Майкон надолго на позиции нападающего?
- Майкон на острие хорошо играл, и хорошо, что забил. А если бы нет, опять бы критиковали: «Вот, чего придумал? Нужно было другого выпускать». Надолго ли он на этой позиции? Пока кондиции хорошие, будет играть там. А, может, поменяем.
- Майкон забил 4 гола за 4 матча. Это эффект Семина?
- Майкон еще полностью себя не раскрыл. У него есть потенциал. Думаю, что при серьезном отношении к себе, и если обойдется без травм, он принесет команде большую пользу на любой позиции.
- Вы ему какие-то претензии высказывали.
- Да, он в обороне отрабатывал много, но неправильно. Должен был встречать игроков соперника. А он бегал от одного футболиста к другому и тратил силы.
Матч
Голы
Майкон 3 (1:0). Майкон 5 (2:0). Фернандеш 50 (3:0). Самедов 60 (4:0 - пен.).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука (Н'Динга, 74), Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Самедов, Майкон (Шкулетич, 82)
Анжи: Беленов, Менса, Мусалов, Шандао, Тигиев, Паршивлюк, Гасанов (Георгиевский, 46), Иличевич, Будковский (Бериша, 56), Обертан, Эбесилио (Маевский, 70)
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция