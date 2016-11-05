Владимир Рыков: Я не вижу ни одной команды в ФНЛ, которая сильнее «Динамо» по игре

Защитник «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал игру 20-го тура ФНЛ с «Енисеем».

- Удовлетворения от игры нет, мы потеряли два очка, поскольку всю игру мы контролировали. Надо было доводить до победы. Мы невнимательно играем на «стандартах», но я не думаю, что у нас какая-то паника, как это преподносится. Все у нас нормально, мы идем на первом месте, но почему-то все равно есть нагнетание со стороны СМИ. Мы все матчи действуем первым номером, контролируем мяч, и у соперника появляются моменты только «со стандартов». Я не вижу ни одной команды в ФНЛ, которая сильнее нас по игре, - передает слова Рыкова «Р-Спорт».

Напомним, «Енисей» вырвал ничью у «Динамо» (2:2) благодаря дублю Гультяева.

Бело-голубые с 44 очками продолжают лидировать в таблице первого дивизиона, красноярцы с 31 баллом - на четвертой позиции.

В следующем туре «Динамо» 9 ноября сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Енисей» в тот же день примет «Балтику».