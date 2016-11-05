Финляндия уступила Чехии на Кубке Карьяла
Матч Кубка Карьяла между
сборными Финляндии и Чехии, который проходил в Хельсинки, завершился победой
чешской команды. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу чехов.
В составе победителей отличились
Петр Голик, Адам Полашек, Ян Рутта, Якуб Ержабик и Лукаш Радил. У финнов
забивали Вели-Матти Савинайнен, Йоонас Кемппайнрен и Вилле Лаюнен.
Таким образом, Чехия делит лидерство со сборной России, ранее
обыгравшей сборную Швеции со счетом 3:2. Обе команды имеют по шесть очков. У
финнов и шведов очков пока нет.
Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
Хельсинки (Финляндия)
2-й тур
Матч
Финляндия - Чехия - 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)
Голы:
Савинайнен (Йормакка, Коскиранта), 21:11 (1:0). Голик (Ержабек, Зогорна), 25:12 (1:1). Полашек (Радил, Ержабек), 30:30 (1:2 - бол.). Рутта (Кубалик, Радил), 33:25 (1:3 - бол.). Кемппайнен (Лаюнен, Филппула), 43:52 (2:3 - бол.). Ержабек 47:49 (2:4). Лаюнен (Меларт, Филппула), 49:19 (3:4). Радил (Кубалик, Горак), 59:02 (3:5 - п.в.).
Место и дата
05 ноября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция