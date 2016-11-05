Финляндия уступила Чехии на Кубке Карьяла

Олег Знарок: В первом периоде мы сыграли не очень хорошо, потом прибавили

Главный тренер сборной России Олег Знарок поделился впечатлениями после матча против сборной Швеции на Кубке Карьяла. Напомним, что его команда победила со счетом 3:2.