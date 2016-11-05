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Финляндия уступила Чехии на Кубке Карьяла

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч Кубка Карьяла между сборными Финляндии и Чехии, который проходил в Хельсинки, завершился победой чешской команды. Итоговый счет матча – 5:3 в пользу чехов.

В составе победителей отличились Петр Голик, Адам Полашек, Ян Рутта, Якуб Ержабик и Лукаш Радил. У финнов забивали Вели-Матти Савинайнен, Йоонас Кемппайнрен и Вилле Лаюнен.

Таким образом, Чехия  делит лидерство со сборной России, ранее обыгравшей сборную Швеции со счетом 3:2. Обе команды имеют по шесть очков. У финнов и шведов очков пока нет.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла

Хельсинки (Финляндия)

2-й тур

Матч

Финляндия - Чехия - 3:5 (0:0, 1:3, 2:2)

Голы:

Савинайнен (Йормакка, Коскиранта), 21:11 (1:0). Голик (Ержабек, Зогорна), 25:12 (1:1). Полашек (Радил, Ержабек), 30:30 (1:2 - бол.). Рутта (Кубалик, Радил), 33:25 (1:3 - бол.). Кемппайнен (Лаюнен, Филппула), 43:52 (2:3 - бол.). Ержабек 47:49 (2:4). Лаюнен (Меларт, Филппула), 49:19 (3:4). Радил (Кубалик, Горак), 59:02 (3:5 - п.в.).

Место и дата

05 ноября 18:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция

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