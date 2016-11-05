Фернандо: Рад, что удалось забить за «Спартак»

Бразильский легионер московского «Спартака» Фернандо поздравил всех с победой над «Томью» в своем Instagram.

«Поздравляю команду с победой в этой большой игре. Также очень рад, что забил свой первый гол за московский «Спартак», - написал в своем Instagram Фернандо.

Напомним, что гол бразильского полузащитника красно-белых принес «Спартаку» победу в 13-м туре РФПЛ против «Томи» (1:0).

Отметим, что по данным InStat бразилец стал самым бьющим игроком матча – 4 удара (3 в створ). Кроме того, он же совершил наибольшее количество передач – 83 (точность – 93%).