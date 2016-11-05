Хосеп Гвардиола: Мы сделали абсолютно все для победы
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Мидлсбро» в 11-м туре чемпионата Англии.
- Мы сделали абсолютно все для победы в этой игре. Мы контролировали эту игру, но на последней минуте все же пропустили. Очень жаль…
Мы должны были забить два или три и победить в матче. Мы создали шесть или семь моментов, но не смогли их реализовать. Мы потеряли шесть очков в последних трех домашних матчах, но должны двигаться вперед, - передает слова Гвардиолы BBC Sport.
Напомним, что «Манчестер Сити» упустил победу во встрече с «Мидлсбро», пропустив на 90-й минуте матча.
«Манчестер Сити» набрал 24 очка и пока что лидирует в чемпионате, но у их преследователей игра в запасе.
Матч
Манчестер Сити - Мидлсбро - 1:1 (1:0)
Голы
Агуэро 43 (1:0). де Рон 90 (1:1).
Состав
Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Клиши, Сабалета, де Брюйне, Силва, Навас (Гарсия, 86), Гюндоган (Нолито, 75), Фернандиньо, Агуэро (Ихеаначо, 90)
Мидлсбро: Вальдес, Гибсон, Барраган, Френд, Даунинг (Фишер, 78), де Рон, Чемберс, Форшоу, Клейтон, Негредо, Траоре (Стуани, 90)
Предупреждения:
Агуэро, 88 - Форшоу, 20; Клейтон, 52; де Рон, 89
Судья:
Кевин Френд (Англия)
Место и дата
05 ноября 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция