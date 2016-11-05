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Хосеп Гвардиола: Мы сделали абсолютно все для победы

Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Мидлсбро» в 11-м туре чемпионата Англии.

- Мы сделали абсолютно все для победы в этой игре. Мы контролировали эту игру, но на последней минуте все же пропустили. Очень жаль…

Мы должны были забить два или три и победить в матче.  Мы создали шесть или семь моментов, но не смогли их реализовать. Мы потеряли шесть очков в последних трех домашних матчах, но должны двигаться вперед, - передает слова Гвардиолы BBC Sport.

Напомним, что «Манчестер Сити» упустил победу во встрече с «Мидлсбро», пропустив на 90-й минуте матча.

«Манчестер Сити» набрал 24 очка и пока что лидирует в чемпионате, но у их преследователей игра в запасе.

Матч

Манчестер Сити - Мидлсбро - 1:1 (1:0)

Голы

Агуэро 43 (1:0). де Рон 90 (1:1).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Коларов, Стоунз, Клиши, Сабалета, де Брюйне, Силва, Навас (Гарсия, 86), Гюндоган (Нолито, 75), Фернандиньо, Агуэро (Ихеаначо, 90)

Мидлсбро: Вальдес, Гибсон, Барраган, Френд, Даунинг (Фишер, 78), де Рон, Чемберс, Форшоу, Клейтон, Негредо, Траоре (Стуани, 90)

Предупреждения:

Агуэро, 88 - Форшоу, 20; Клейтон, 52; де Рон, 89

Судья:

Кевин Френд (Англия)

Место и дата

05 ноября 18:00, Этихад, Онлайн-трансляция

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