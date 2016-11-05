Хосеп Гвардиола: Мы сделали абсолютно все для победы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Мидлсбро» в 11-м туре чемпионата Англии.

- Мы сделали абсолютно все для победы в этой игре. Мы контролировали эту игру, но на последней минуте все же пропустили. Очень жаль…

Мы должны были забить два или три и победить в матче. Мы создали шесть или семь моментов, но не смогли их реализовать. Мы потеряли шесть очков в последних трех домашних матчах, но должны двигаться вперед, - передает слова Гвардиолы BBC Sport.

Напомним, что «Манчестер Сити» упустил победу во встрече с «Мидлсбро», пропустив на 90-й минуте матча.

«Манчестер Сити» набрал 24 очка и пока что лидирует в чемпионате, но у их преследователей игра в запасе.