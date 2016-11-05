Липницкая прервала произвольную программу из-за травмы на Гран-при в Москве и опустилась на последнее место
Российская фигуристка Юлия
Липницкая из-за травмы была вынуждена прервать произвольную программу на этапе
Гран-при в Москве из-за травмы. У спортсменки, по всей видимости, проблемы с
коленом.
Во время выступления Юлия не
смогла выполнить плановый прыжок, а затем остановила выступление из-за травмы.
В итоге Юлия все же завершила свое выступление после паузы, превозмогая боль. По итогам
короткой и произвольной программ Липницкая набрала баллов 148,46 и пока
занимает последнее место. После произвольной программы она была третьей.
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