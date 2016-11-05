Липницкая прервала произвольную программу из-за травмы на Гран-при в Москве и опустилась на последнее место

Российская фигуристка Юлия Липницкая из-за травмы была вынуждена прервать произвольную программу на этапе Гран-при в Москве из-за травмы. У спортсменки, по всей видимости, проблемы с коленом.

Во время выступления Юлия не смогла выполнить плановый прыжок, а затем остановила выступление из-за травмы. В итоге Юлия все же завершила свое выступление после паузы, превозмогая боль. По итогам короткой и произвольной программ Липницкая набрала баллов 148,46 и пока занимает последнее место. После произвольной программы она была третьей.