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Владислав Радимов: Снег играл с нами злую шутку

Источник:  InstagramКомментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился эмоциями поле игра  в домашнем матче 20-го тура ФНЛ против «Шинника».

«Сегодня «Зенит-2» и «Шинник» играли в футбол. А снег играл с нами злую шутку. Не хило так повалил, чтоб не расслаблялись. Впрочем, снег сам по себе я люблю. Особенно на Новый год, под «Иронию судьбы». А вот когда ноябрь, и когда не хоккей и не фигурное катание? Вот то-то. Но и это сдюжили – футболистов же ничем не запугать.

Игра для пацанов была тяжелой – после двух поражений ох как хотели победить – до ярости! А тут – в середине первого тайма пропустили мяч, но к концу тайма его отыграли. И последние двадцать минут второго тайма, играя в меньшинстве, забить сопернику не дали, правда, и сами не забили. Ну что сказать – тяжело, ух как тяжело даются очки в ФНЛ! Но держимся, характера хватает», - написал Радимов в своем в своем Instagram.

Напомним, «Зенит-2» в меньшинстве сохранил ничью во встрече с «Шинником» (1:1).

После этого матча команда Владислава Радимова с 27 очками занимает 8 место в ФНЛ.

Сегодня Зенит-2 и Шинник играли в футбол. А снег играл с нами злую шутку. Не хило так повалил, чтоб не расслаблялись 😜 Впрочем, снег сам по себе я люблю. Особенно на Новый год, под "Иронию судьбы" -)) А вот когда ноябрь, и когда не хоккей и не фигурное катание? Вот то-то. Но и это сдюжили - футболистов ж ничем не запугать 😂 Игра для пацанов была тяжелой - после двух поражений ох как хотели победить - до ярости! А тут - в середине первого тайме - пропустили мяч, но👍к концу тайма его отыграли. И последние двадцать минут второго тайма, играя в меньшинстве, забить сопернику не дали, правда, и сами не забили. Ну что сказать - тяжело, ух как тяжело даются очки в ФНЛ! Но держимся, характера хватает! И от своего девиза не отказываемся: Терпи! В терпении - победа! Конечно, не всегда выходит с терпением, но учимся же! И двигаемся дальше! #ребятаснашегодвора #атакаитолькоатака #зенит2шинник

Фото опубликовано Влад Радимов (@radimov02)

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