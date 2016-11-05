Владислав Радимов: Снег играл с нами злую шутку

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился эмоциями поле игра в домашнем матче 20-го тура ФНЛ против «Шинника».

«Сегодня «Зенит-2» и «Шинник» играли в футбол. А снег играл с нами злую шутку. Не хило так повалил, чтоб не расслаблялись. Впрочем, снег сам по себе я люблю. Особенно на Новый год, под «Иронию судьбы». А вот когда ноябрь, и когда не хоккей и не фигурное катание? Вот то-то. Но и это сдюжили – футболистов же ничем не запугать.



Игра для пацанов была тяжелой – после двух поражений ох как хотели победить – до ярости! А тут – в середине первого тайма пропустили мяч, но к концу тайма его отыграли. И последние двадцать минут второго тайма, играя в меньшинстве, забить сопернику не дали, правда, и сами не забили. Ну что сказать – тяжело, ух как тяжело даются очки в ФНЛ! Но держимся, характера хватает», - написал Радимов в своем в своем Instagram.

Напомним, «Зенит-2» в меньшинстве сохранил ничью во встрече с «Шинником» (1:1).

После этого матча команда Владислава Радимова с 27 очками занимает 8 место в ФНЛ.