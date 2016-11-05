Валерий Белов: Календарь непростой, но все в таких жестких условиях

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал результат контрольной игры с московским «Динамо».

– Мы проверили не только молодежь, но и тех, кто мало играл. Некоторые ребята залечивают болячки, и появился шанс выйти на первые роли ближайшему резерву. Тех, кто находится в системе клуба, мы проверили.

– Впереди у «Витязя» шесть подряд домашних игр…

– Календарь сложный, со многими вещами первый раз сталкиваемся. Девять подряд матчей дома, затем 10 игр на выезде, пусть и с перерывом, это разве удобно для болельщика? Хорошо еще, мы сами перенесли январский матч с «Нефтехимиком» на предновогодние праздники (на 29 декабря). А вот в январские каникулы, когда зрители в Подольске могли бы прийти на матчи, мы не играем. А ведь мы боремся за болельщика! Это одна из основных наших задач! Словом, календарь непростой. Но все в таких жестких условиях. - передает слова Белова официальный сайт подмосковной команды.



Напомни, что в состоявшейся сегодня в Новогорске товарищеской встрече «Витязь» уступил «Динамо» со счетом 3:1.

