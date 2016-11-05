Владислав Радимов: Кто такой я, и кто такой Луческу? Скажут закрыть «Зенит-2» - закроем
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов
поделился мнением о ничьей (1:1) в матче 20-го тура первенства ФНЛ против «Шинника».
- Мы уверенно
контролировали игру и действительно провели ее хорошо. Второй тайм все-таки остался
за «Шинником», у них хорошая команда.
- Высказывания Луческу были дополнительной
мотивацией выйти и доказать, что «Зенит-2» важен и имеет право на
существование?
- Не я эту команду
открывал и не мне ее закрывать. Высказывания главного тренера - кто такой я, и
кто такой Луческу? Сколько тренировал он, и сколько я тренирую? Скажут закрыть -
закроем. Единственное, что я могу назвать кучу положительных примеров, когда «Зенит-2»
помог тому или другому футболисту, - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».
Напомним, «Зенит-2» и «Шинник»
сыграли вничью (1:1). У петербуржцев забил Илья Зуев, за ярославцев отличился
Михаил Земсков.
После этого матча
команда Владислава Радимова с 27 очками занимает 8 место в ФНЛ, ярославцы с 31
очком идут на пятом месте.
Следующий матч
«Зенит-2» проведет 9 ноября в гостях против «Тюмени», Шинник в тот же день
примет «Волгарь».
На пресс-конференции после матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» Мирча Луческу заявил, что «существование «Зенита-2», который играет в таком сильном чемпионате как ФНЛ, это неправильно».
Матч
Голы
Земсков 28 (0:1). Зуев 44 (1:1).
Состав
Зенит-2: Бабурин, Мильдзихов, Мустафин, Йованович, Зуев, Зырянов (Камышев, 72), Бавин, Исаев (Проничев, 68), Евсеев (Долгов, 55), Ящук, Гасилин (Костин, 86)
Шинник: Яшин, Чистяков, Царикаев, Гоцук, Евсеев, Митасов (Ослоновский, 76), Нетфуллин, Ятченко (Троянов, 90), Сиротов, Султонов (Подоляк, 46), Земсков (Белов, 68)
Предупреждения:
Удаления:
Йованович, 71 - нет
Судья:
Юрий Апонасенко (Россия)
Место и дата
05 ноября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция