Владислав Радимов: Кто такой я, и кто такой Луческу? Скажут закрыть «Зенит-2» - закроем

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о ничьей (1:1) в матче 20-го тура первенства ФНЛ против «Шинника».

- Мы уверенно контролировали игру и действительно провели ее хорошо. Второй тайм все-таки остался за «Шинником», у них хорошая команда.

- Высказывания Луческу были дополнительной мотивацией выйти и доказать, что «Зенит-2» важен и имеет право на существование?

- Не я эту команду открывал и не мне ее закрывать. Высказывания главного тренера - кто такой я, и кто такой Луческу? Сколько тренировал он, и сколько я тренирую? Скажут закрыть - закроем. Единственное, что я могу назвать кучу положительных примеров, когда «Зенит-2» помог тому или другому футболисту, - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит-2» и «Шинник» сыграли вничью (1:1). У петербуржцев забил Илья Зуев, за ярославцев отличился Михаил Земсков.

После этого матча команда Владислава Радимова с 27 очками занимает 8 место в ФНЛ, ярославцы с 31 очком идут на пятом месте.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 9 ноября в гостях против «Тюмени», Шинник в тот же день примет «Волгарь».

На пресс-конференции после матча 12-го тура РФПЛ против «Томи» Мирча Луческу заявил, что «существование «Зенита-2», который играет в таком сильном чемпионате как ФНЛ, это неправильно».