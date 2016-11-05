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«Торино» разгромил «Кальяри», Белотти сделал дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:1 в пользу «Торино».

Дубль в составе победителей сделал Андреа Белотти. Также отличились Адем Льяич, Марко Бенасси и Даниэле Баселли. Единственный гол «Кальяри» в активе Федерико Мельчиорри.

«Торино» набрал 19 очков и занимает шестое место. У «Кальяри» 16 очков и девятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

12-й тур

Матч

Торино - Кальяри - 5:1 (3:1)

Голы

Белотти 2 (1:0). Льяич 11 (2:0). Бенасси 38 (3:0). Мельчиорри 41 (3:1). Баселли 51 (4:1). Белотти 59 (5:1 - пен.).

Состав

Торино: Харт, Кастан, Заппакоста, Баррека, Роззеттини, Вальдифьори, Баселли (Оби, 62), Бенасси, Фальке, Белотти (Лопес, 77), Льяич (Мартинес, 70)

Кальяри: Сторари, Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Дессена, Тахцидис, Исла, Мунари, Сау (Падоин, 60), Мельчиорри (Джанетти, 73), Боррьелло (Фариас, 56)

Предупреждения:

Баселли, 28 - Фариас, 57; Чеппителли, 74

Удаления:

нет - Дессена, 58

Судья:

Маурицио Мариани (Италия)

Место и дата

05 ноября 20:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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