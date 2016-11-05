«Торино» разгромил «Кальяри», Белотти сделал дубль
Матч 12-го тура чемпионата
Италии между «Торино» и «Кальяри» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 5:1 в пользу «Торино».
Дубль в составе победителей
сделал Андреа Белотти. Также отличились Адем Льяич, Марко Бенасси и Даниэле
Баселли. Единственный гол «Кальяри» в активе Федерико Мельчиорри.
«Торино» набрал 19 очков и
занимает шестое место. У «Кальяри» 16 очков и девятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
12-й тур
Матч
Голы
Белотти 2 (1:0). Льяич 11 (2:0). Бенасси 38 (3:0). Мельчиорри 41 (3:1). Баселли 51 (4:1). Белотти 59 (5:1 - пен.).
Состав
Торино: Харт, Кастан, Заппакоста, Баррека, Роззеттини, Вальдифьори, Баселли (Оби, 62), Бенасси, Фальке, Белотти (Лопес, 77), Льяич (Мартинес, 70)
Кальяри: Сторари, Алвеш, Пизакане, Чеппителли, Дессена, Тахцидис, Исла, Мунари, Сау (Падоин, 60), Мельчиорри (Джанетти, 73), Боррьелло (Фариас, 56)
Предупреждения:
Баселли, 28 - Фариас, 57; Чеппителли, 74
Удаления:
нет - Дессена, 58
Судья:
Маурицио Мариани (Италия)
Место и дата
05 ноября 20:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция