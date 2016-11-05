Майкон: Семин сказал: «Надо работать! 67-я минута, а ты уже устал»
Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал, как забивал голы в ворота «Анжи» в матче 13-го тура РФПЛ.
- Надо дальше прогрессировать. Я тоже не набрал стопроцентную форму. «Локомотиву» нужно продолжать так играть. Очень рад, что сделал дубль.
- Почему такое резвое начало в исполнении «Локо»?
- Наша команда всегда сильно начинает. Пусть теперь соперники нас уважают.
- Что тренер сказал после матча?
- Он очень рад, много шутил. Поздравляю всех с победой!
- Вам 1 декабря в Томске играть. Там страшные морозы.
- «Спартак» в минус 15 играл, кажется? Надеюсь, наш матч в Пермь перенесут.
- Раньше такие быстрые мячи забивали в карьере?
- Нет, впервые! Но я как-то делал дубль, правда не так быстро.
- Семин сказал, что если будете забивать, продолжите играть на новой позиции. Готовы?
- Как тренер скажет. Я же хочу играть и помогать команде, неважно, на фланге или на острие. Семин мне говорит: «Давай, надо работать! 67-я минута, а ты уже устал». Я и правда пока не готов, меньше месяца играю.
Матч
Голы
Майкон 3 (1:0). Майкон 5 (2:0). Фернандеш 50 (3:0). Самедов 60 (4:0 - пен.).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука (Н'Динга, 74), Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Самедов, Майкон (Шкулетич, 82)
Анжи: Беленов, Менса, Мусалов, Шандао, Тигиев, Паршивлюк, Гасанов (Георгиевский, 46), Иличевич, Будковский (Бериша, 56), Обертан, Эбесилио (Маевский, 70)
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция