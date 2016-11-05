Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция2 : 3Россия
Футбол  Динамо2 : 2Енисей
Футбол  Уфа2 : 3Рубин
Футбол  Крылья Советов2 : 2Урал
Футбол  Локомотив4 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Майкон: Семин сказал: «Надо работать! 67-я минута, а ты уже устал»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

 

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал, как забивал голы в ворота «Анжи» в матче 13-го тура РФПЛ.

- Надо дальше прогрессировать. Я тоже не набрал стопроцентную форму. «Локомотиву» нужно продолжать так играть. Очень рад, что сделал дубль.

- Почему такое резвое начало в исполнении «Локо»?
- Наша команда всегда сильно начинает. Пусть теперь соперники нас уважают.

- Что тренер сказал после матча?
- Он очень рад, много шутил. Поздравляю всех с победой!

- Вам 1 декабря в Томске играть. Там страшные морозы.
- «Спартак» в минус 15 играл, кажется? Надеюсь, наш матч в Пермь перенесут.

- Раньше такие быстрые мячи забивали в карьере?
- Нет, впервые! Но я как-то делал дубль, правда не так быстро.

- Семин сказал, что если будете забивать, продолжите играть на новой позиции. Готовы?
- Как тренер скажет. Я же хочу играть и помогать команде, неважно, на фланге или на острие. Семин мне говорит: «Давай, надо работать! 67-я минута, а ты уже устал». Я и правда пока не готов, меньше месяца играю. 

Матч

Локомотив - Анжи - 4:0 (2:0)

Голы

Майкон 3 (1:0). Майкон 5 (2:0). Фернандеш 50 (3:0). Самедов 60 (4:0 - пен.).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука (Н'Динга, 74), Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Самедов, Майкон (Шкулетич, 82)

Анжи: Беленов, Менса, Мусалов, Шандао, Тигиев, Паршивлюк, Гасанов (Георгиевский, 46), Иличевич, Будковский (Бериша, 56), Обертан, Эбесилио (Маевский, 70)

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Рыжиков: В конце первого тайма немного приунылиВратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от игры с «Уфой» (3:2) в матче 13-го тура РФПЛ.Александр Бубнов: Ничья была бы более справедливым результатом матча «Томь» - «Спартак»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 13-го тура чемпионата России «Томь» - «Спартак». Напомним, что красно-белые победили со счетом 1:0.Фернандо: Рад, что удалось забить за «Спартак»Бразильский легионер московского «Спартака» Фернандо поздравил всех с победой над «Томью» в своем Instagram.Юрий Семин: Хорошо, что Майкон забил, а то опять бы критиковалиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал разгром «Анжи» (4:0) в матче 13-го тура РФПЛ.Павел Врба: Игра для «Анжи» закончилась на пятой минутеГлавный тренер «Анжи» Павел Врба рассказал, что думает о поражении от «Локомотива» (0:4) в матче 13-го тура РФПЛ.В плове рождается истина. Как «Локомотив» громил «Анжи»В плове рождается истина. Как «Локомотив» громил «Анжи»«Локомотив» обыграл «Анжи» благодаря дублю Майкона и ошибке вратаря Александра Беленова.РФПЛ. 13-й тур. «Уфа» проиграла «Рубину», «Локомотив» разгромил «Анжи» и другие матчиРезультаты матчей 13-го тура чемпионата России.Дубль Майкона помог «Локомотиву» разгромить «Анжи»В субботу в матче 13-го тура чемпионата России футболисты московского «Локомотива» уверенно переиграли махачкалинский «Анжи». Встреча прошла в Москве на поле стадиона «Локомотив» и завершилась со счетом 4:0.Андрей Червиченко: Мячи, пропущенные «Уралом» от «Терека», какие-то несерьезныеБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» мнением о вызвавшем широкий резонанс матче 12-го тура чемпионата России, в котором «Урал» дома крупно уступил «Тереку» (1:4).«Ростов» завершил подготовку к матчу с «Арсенал»«Ростов» провел предыгровую тренировку перед матчем 13-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».Евгений Баляйкин: После перерыва нам уже нечего было терятьПолузащитник «Томи» Евгений Баляйкин прокомментировал игру своей команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Спартака».Эрик Бикфалви: Игра при минус 13? Это трудно для любого футболистаПолузащитник «Томи» Эрик Бикфалви прокомментировал игру своей команды в матче 13-го тура РФПЛ против «Спартака».Вадим Скрипченко: Футболистам «Крыльев» нужно вернуть веру в себяГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча против «Урала» (2:2) в 13-м туре чемпионата России.Вадим Скрипченко: Я недоволен ничьей с «Уралом»Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями после матча против «Урала» в 13-м туре чемпионата России. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).Андрей Червиченко: Минус 13 в Томске? Это нормально, не то что в ГрозномБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко не считает, что матч 13-го тура чемпионата России «Томь» - «Спартак» (0:1) проходил в экстремальных погодных условиях.Заболотный – Буффонище дня. Кто спас «Урал в игре с «Крыльями»Заболотный – Буффонище дня. Кто спас «Урал в игре с «Крыльями»«Советский спорт» рассказывает о богатом на голевые моменты матче «Крылья Советов» – «Урал» (2:2).«Локомотив» – «Анжи» - 4:0. Как это былоВ субботу в матче 13-го тура чемпионата России сыграют московский «Локомотив» и махачкалинский «Анжи».Андрей Червиченко: «Спартак» выглядит все более структурированнымБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал для «Советского спорта» гостевую победу красно-белых над «Томью» (1:0) в 13-м туре чемпионата России.Роберт Мак вызван в сборную Словакии на матчи с Литвой и АвстриейТренерский штаб сборной Словакии назвал игроков, которые будут готовиться к матчам с Литвой и Австрией.«Урал» сыграл вничью с «Крыльями Советов»В субботу в матче 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» сыграли вничью с «Уралом». Матч прошел на поле самарского стадиона «Металлург» и закончился со счетом 2:2.

Анжи
Анжикалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Юрий Сёмин
Юрий Сёминвсе новости
Майкон
Майконвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение