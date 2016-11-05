Майкон: Семин сказал: «Надо работать! 67-я минута, а ты уже устал»

Нападающий «Локомотива» Майкон рассказал, как забивал голы в ворота «Анжи» в матче 13-го тура РФПЛ.

- Надо дальше прогрессировать. Я тоже не набрал стопроцентную форму. «Локомотиву» нужно продолжать так играть. Очень рад, что сделал дубль.

- Почему такое резвое начало в исполнении «Локо»?

- Наша команда всегда сильно начинает. Пусть теперь соперники нас уважают.

- Что тренер сказал после матча?

- Он очень рад, много шутил. Поздравляю всех с победой!

- Вам 1 декабря в Томске играть. Там страшные морозы.

- «Спартак» в минус 15 играл, кажется? Надеюсь, наш матч в Пермь перенесут.

- Раньше такие быстрые мячи забивали в карьере?

- Нет, впервые! Но я как-то делал дубль, правда не так быстро.

- Семин сказал, что если будете забивать, продолжите играть на новой позиции. Готовы?

- Как тренер скажет. Я же хочу играть и помогать команде, неважно, на фланге или на острие. Семин мне говорит: «Давай, надо работать! 67-я минута, а ты уже устал». Я и правда пока не готов, меньше месяца играю.