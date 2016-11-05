Карло Анчелотти: Победа над «Хоффенхаймом» была бы заслуженной, нам не повезло

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Хоффенхайма» в десятом туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«В начале матча у нас были некоторые проблемы, мы не могли высвободиться из под прессинга «Хоффенхайма». Во втором тайме мы играли более интенсивно и качественно. Ввиду наших шансов во втором тайме победа была бы заслуженной, но таков футбол. Иногда просто не везет», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Гостей вывел вперед Керем Демирбай. «Бавария» отыгралась после автогола Стивена Цубера, но большего достичь не сумела. «Бавария» набрала 24 очка и продолжает лидировать в чемпионате Германии. На три очка отстает «РБ Лейпциг», у которого игра в запасе. «Хоффенхайм» идет третьим – 20 очков.

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