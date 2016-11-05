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Карло Анчелотти: Победа над «Хоффенхаймом» была бы заслуженной, нам не повезло

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Хоффенхайма» в десятом туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).

«В начале матча у нас были некоторые проблемы, мы не могли высвободиться из под прессинга «Хоффенхайма». Во втором тайме мы играли более интенсивно и качественно. Ввиду наших шансов во втором тайме победа была бы заслуженной, но таков футбол. Иногда просто не везет», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Гостей вывел вперед Керем Демирбай. «Бавария» отыгралась после автогола Стивена Цубера, но большего достичь не сумела. «Бавария» набрала 24 очка и продолжает лидировать в чемпионате Германии. На три очка отстает «РБ Лейпциг», у которого игра в запасе. «Хоффенхайм» идет третьим – 20 очков.

Чемпионат Германии. Бундеслига

10-й тур

Матч

Бавария - Хоффенхайм - 1:1 (1:1)

Голы

Демирбай 15 (0:1). Цубер 34 (1:1 - автогол).

Состав

Бавария: Нойер, Хуммельс, Бернат, Боатенг (Алаба, 82), Рафинья, Алонсо, Видаль (Мюллер, 69), Алькантара, Роббен (Коман, 78), Коста, Левандовски

Хоффенхайм: Бауманн, Зюле, Кадержабек, Хюбнер (Бичакчич, 46), Демирбай, Амири (Рупп, 57), Фогт, Руди, Цубер, Крамарич (Варгас, 71), Вагнер

Предупреждения:

нет - Руди, 56; Бичакчич, 90

Судья:

Маркус Шмидт (Германия)

Место и дата

05 ноября 17:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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