Владимир Плющев: Самый важный вопрос сейчас - как будут использовать молодежь в дальнейшем

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал выступление российской команды на Кубке Карьяла.

- Этот результат, и показанный неплохой хоккей доказывают, что резерв все-таки есть. Ребята сделали свое дело, показали характер и то, что есть у нас еще порох в пороховницах.

Самый важный вопрос сейчас – то, как будут использовать эту молодежь в дальнейшем. Одно дело - проверить всех молодых на турнире уровня Кубка Карьяла, другое дело - подводить их в состав к ответственным матчам. Не уверен, что даже треть из этого состава сборной России доедет до чемпионата мира в Германии в мае. Давайте не забывать, что наши основные соперники – североамериканцы, а не скандинавы. Поэтому ровняться надо по Канаде и США. Увы, но это всего лишь две победы на Кубке Карьяла, поэтому радоваться рано, - передает слова Плющева «Р-Спорт».



Напомним, что сборная России одержала на первом этапе Евротура две победы в двух встречах. В первом матче россияне разгромили сборную Финляндии со счетом 5:1. Во втором одолели шведскую команду (3:2).