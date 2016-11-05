Владимир Плющев: Самый важный вопрос сейчас - как будут использовать молодежь в дальнейшем
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал выступление российской команды на Кубке Карьяла.
- Этот результат, и показанный неплохой хоккей доказывают, что резерв все-таки есть. Ребята сделали свое дело, показали характер и то, что есть у нас еще порох в пороховницах.
Самый важный вопрос сейчас – то, как будут использовать эту
молодежь в дальнейшем. Одно дело - проверить всех молодых на турнире уровня
Кубка Карьяла, другое дело - подводить их в состав к ответственным матчам. Не
уверен, что даже треть из этого состава сборной России доедет до чемпионата
мира в Германии в мае. Давайте не забывать, что наши основные соперники –
североамериканцы, а не скандинавы. Поэтому ровняться надо по Канаде и США. Увы,
но это всего лишь две победы на Кубке Карьяла, поэтому радоваться рано, - передает слова Плющева «Р-Спорт».
Напомним, что сборная России одержала на первом этапе Евротура две победы в двух встречах. В первом матче россияне разгромили сборную Финляндии со счетом 5:1. Во втором одолели шведскую команду (3:2).
Матч
Швеция - Россия - 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Голы:
Рафиков (Шумаков, Ткачёв), 19:37 (0:1). Барабанов (Гусев), 23:53 (0:2). Гюнге (Бергстрем), 24:46 (1:2 - бол.). Ничушкин (Светлаков), 48:19 (1:3 - мен.). Клингберг (Петтерссон, Хульстрем), 49:19 (2:3 - бол.).
Место и дата
05 ноября 14:30, , Онлайн-трансляция