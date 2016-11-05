«Челси» разгромил «Эвертон» благодаря дублю Азара
В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» крупно переиграл «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 5:0.
Счет на 19-й минуте встречи точным ударом открыл бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар. Спустя минуту защитник Маркос Алонсо застал врасплох голкипера «Эвертона» Мартена Стекеленбурга. Под занавес первого тайма у «Челси» отличился нападающий Диего Коста. На 56-й минуте Азар оформил дубль. А на 65-й Педро Родригес установил окончательный счет в матче.
После этой игры подопечные Антонио Конте набрали 25 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии. «Эвертон» остался на шестой строчке, имея 18 очков в своем активе.
В следующем туре 20 ноября «Челси» на выезде сыграет с «Мидлсбро». «Эвертон» на домашнем стадионе примет «Суонси».
Матч
Голы
Азар 19 (1:0). Алонсо 20 (2:0). Коста 42 (3:0). Азар 56 (4:0). Педро 65 (5:0).
Состав
Челси: Куртуа, Кэйхилл (Терри, 84), Луиз, Алонсо, Аспиликуэта, Матич, Канте, Азар (Батшуайи, 80), Мозес, Коста, Педро (Оскар, 71)
Эвертон: Стекеленбург, Джагелка, Коулмэн, Уильямс, Овьедо (Миральяс, 36), Мори, Боласи (Леннон, 60), Баркли, Клеверли, Бэрри (Дэвис, 66), Лукаку
Предупреждения:
нет - Боласи, 15; Джагелка, 30; Бэрри, 64
Судья:
Роберт Мэдли (Англия)
Место и дата
05 ноября 20:30, Стэмфорд Бридж, Онлайн-трансляция