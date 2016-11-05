«Челси» разгромил «Эвертон» благодаря дублю Азара

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» крупно переиграл «Эвертон». Встреча прошла в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 5:0.

Счет на 19-й минуте встречи точным ударом открыл бельгийский полузащитник «Челси» Эден Азар. Спустя минуту защитник Маркос Алонсо застал врасплох голкипера «Эвертона» Мартена Стекеленбурга. Под занавес первого тайма у «Челси» отличился нападающий Диего Коста. На 56-й минуте Азар оформил дубль. А на 65-й Педро Родригес установил окончательный счет в матче.

После этой игры подопечные Антонио Конте набрали 25 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата Англии. «Эвертон» остался на шестой строчке, имея 18 очков в своем активе.

В следующем туре 20 ноября «Челси» на выезде сыграет с «Мидлсбро». «Эвертон» на домашнем стадионе примет «Суонси».