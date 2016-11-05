«Айнтрахт» дома обыграл «Кельн»

Карло Анчелотти: Победа над «Хоффенхаймом» была бы заслуженной, нам не повезло Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Хоффенхайма» в десятом туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).