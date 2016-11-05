Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Томь0 : 1Спартак
Хоккей  Швеция2 : 3Россия
Футбол  Динамо2 : 2Енисей
Футбол  Уфа2 : 3Рубин
Футбол  Крылья Советов2 : 2Урал
Футбол  Локомотив4 : 0Анжи
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Айнтрахт» дома обыграл «Кельн»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч десятого тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом» и «Кельном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Айнтрахта».

Единственный мяч на четвертой минуте забил сербский полузащитник Мият Гачинович. Обе команды имеют в активе 18 очков, по дополнительным показателям «Кельн» идет шестым, «Айнтрахт» - седьмым.

Чемпионат Германии. Бундеслига

10-й тур

Матч

Айнтрахт - Кёльн - 1:0 (1:0)

Голы

Гачинович 4 (1:0).

Состав

Айнтрахт: Градечки, Абрахам, Вальехо, Чендлер, Очипка, Хасебе, Фабиан, Маскарель, Гачинович (Эктор, 83), Хусти (Блум, 88), Майер (Сеферович, 73)

Кёльн: Хорн, Соренсен, Хайнц, Хектор, Маврай, Рауш (Цоллер, 46), Хёгер, Леманн (Гирасси, 70), Риссе, Модесте, Осако

Предупреждения:

Абрахам, 40; Маскарель, 65; Фабиан, 90 - Рауш, 43; Маврай, 79; Осако, 90

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

05 ноября 20:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карло Анчелотти: Победа над «Хоффенхаймом» была бы заслуженной, нам не повезлоГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Хоффенхайма» в десятом туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Байер» обыграл «Дармштадт»«Байер» дома взял верх над «Дармштадтом» (3:2) в 10-м туре чемпионата Германии.Дортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург» благодаря покеру ОбамеянгаДортмундская «Боруссия» разгромила «Гамбург» благодаря покеру Обамеянга«Гамбург» дома крупно уступил дортмундской «Боруссии» (2:5) в 10-м туре чемпионата Германии.«Бавария» дома не сумела обыграть «Хоффенхайм»Матч десятого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Хоффенхаймом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Бундеслига. 10-й тур. «Бавария» - «Хоффенхайм», «Гамбург» - «Боруссия» (Д) и другие матчи. ОнлайнВсе матчи 10-го тура чемпионата Германии по футболу.Рафаэль Форстер: Я фанат «Барселоны», но мечтаю играть в бундеслигеБразильский защитник луганской «Зари» Рафаэль Форстер сказал, что мечтает оказаться в чемпионате Германии. Отметим, что у футболиста есть немецкие корни.Хет-трик Калу принес «Герте» победу над «Боруссией» из МенхенгладбахаФутболисты «Герты» в домашнем матче десятого тура чемпионата Германии уверенно обыграли «Боруссию» из Менхенгладбаха.Тьяго Алькантара: Главная ошибка футболиста – думать, что ты все умеешьПолузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара доволен, что выступает за одну команду с полузащитником Хаби Алонсо и защитником Филиппом Ламом.Арьен Роббен: Продление контракта с «Баварией»? Румменигге знает номер телефона моего отцаПолузащитник мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен готов продлить контракт с немецким клубом. Ранее сообщалось, что в руководстве клуба намерены предложить игроку соглашение до 2019 года.Марио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияМарио Гетце: C «Боруссией» у меня особенные отношенияПолузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце дал интервью официальному сайту УЕФА.Нури Шахин может перейти в «Спартак»28-летний полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Турции Нури Шахин в зимнее трансферное окно может стать футболистом московского «Спартака».Бундеслига. 9-й тур. «Хоффенхайм» обыграл «Герту», «Кельн» выиграл у «Гамбурга» и другие матчиРезультаты матчей чемпионата Германии по футболу.«Кельн» обыграл «Гамбург», Модесте сделал хет-трикМатч девятого тура чемпионата Германии между «Кельном» и «Гамбургом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Кельна».«Герта» уступила «Хоффенхайму»Матч девятого тура чемпионата Германии между «Хоффенхайом» и»Гертой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Хоффенхайма».«Боруссия» (Д) и «Шальке» сыграли вничью в рурском дерби«Боруссия» (Д) и «Шальке» сыграли вничью в рурском дербиМатч девятого тура чемпионата Германии между дортмундской «Боруссией» и «Шальке» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Дубль Левандовски помог «Баварии» обыграть «Аугсбург»«Аугсбург» дома уступил «Баварии» (1:3) в 9-м туре чемпионата России.«Байер» одержал волевую победу над «Вольфсбургом»«Вольфсбург» дома уступил «Байеру» (1:2) в 9-м туре чемпионата Германии.Станет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходныхСтанет ли «Рома» Спаллетти первой? Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет матчи европейского уик-энда, которые сделают ваши выходные ярче.«Боруссия» (М) и «Айнтрахт» сыграли вничьюМатч девятого тура чемпионата Германии между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Айнтрахтом» из Франкфурта и завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.«ПСЖ» поборется за АгуэроФорвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может начать следующий сезон в «Пари Сен-Жермен», сообщает Yahoo Sports.

Кёльн
Кёльнкалендарьстатистика
Айнтрахт
Айнтрахткалендарьстатистика
Чемпионат Германии
Чемпионат Германиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение