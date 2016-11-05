«Айнтрахт» дома обыграл «Кельн»
Матч десятого тура чемпионата Германии между франкфуртским «Айнтрахтом»
и «Кельном» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Айнтрахта».
Единственный мяч на четвертой минуте забил сербский полузащитник
Мият Гачинович. Обе команды имеют в активе 18 очков, по дополнительным
показателям «Кельн» идет шестым, «Айнтрахт» - седьмым.
Чемпионат Германии. Бундеслига
10-й тур
Матч
Голы
Гачинович 4 (1:0).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Абрахам, Вальехо, Чендлер, Очипка, Хасебе, Фабиан, Маскарель, Гачинович (Эктор, 83), Хусти (Блум, 88), Майер (Сеферович, 73)
Кёльн: Хорн, Соренсен, Хайнц, Хектор, Маврай, Рауш (Цоллер, 46), Хёгер, Леманн (Гирасси, 70), Риссе, Модесте, Осако
Предупреждения:
Абрахам, 40; Маскарель, 65; Фабиан, 90 - Рауш, 43; Маврай, 79; Осако, 90
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
05 ноября 20:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция