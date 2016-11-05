«Осасуна» уступила «Алавесу»
Матч 11-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Алавесом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Алавеса».
В составе победителей единственный мяч забил с пенальти Кристиан
Сантос. «Алавес» набрал 13 очков и занимает 12-е место. У «Осасуны» семь очков
и 19-е место.
Чемпионат Испании. Примера
11-й тур
Матч
Голы
Сантос 77 (0:1 - пен.).
Состав
Осасуна: Наузет, Фланьо М., Гарсия У., Ойер, Торрес, Тьенса (Ромеро, 80), де лас Куэвас, Беренгер (Аламо, 87), Гарсия Д., Леон, Кодро (Отегуи, 64)
Алавес: Пачеко, Эрнандес, Гарсия Р., Алексис, Льоренте М., Феддал, Камараса (Крстичич, 90), Торрес, Сантос, Токеро (Эспиноса, 81), Фемения (Вигарай, 71)
Предупреждения:
Гарсия У., 17; Тьенса, 65; Гарсия Д., 75; Ойер, 90; Фланьо М., 90 - Токеро, 73; Эспиноса, 89
Судья:
Даниэль Окон Арраис (Испания)
Место и дата
05 ноября 20:30, Эль Садар, Онлайн-трансляция