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«Осасуна» уступила «Алавесу»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 11-го тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Алавесом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Алавеса».

В составе победителей единственный мяч забил с пенальти Кристиан Сантос. «Алавес» набрал 13 очков и занимает 12-е место. У «Осасуны» семь очков и 19-е место.

Чемпионат Испании. Примера

11-й тур 

Матч

Осасуна - Алавес - 0:1 (0:0)

Голы

Сантос 77 (0:1 - пен.).

Состав

Осасуна: Наузет, Фланьо М., Гарсия У., Ойер, Торрес, Тьенса (Ромеро, 80), де лас Куэвас, Беренгер (Аламо, 87), Гарсия Д., Леон, Кодро (Отегуи, 64)

Алавес: Пачеко, Эрнандес, Гарсия Р., Алексис, Льоренте М., Феддал, Камараса (Крстичич, 90), Торрес, Сантос, Токеро (Эспиноса, 81), Фемения (Вигарай, 71)

Предупреждения:

Гарсия У., 17; Тьенса, 65; Гарсия Д., 75; Ойер, 90; Фланьо М., 90 - Токеро, 73; Эспиноса, 89

Судья:

Даниэль Окон Арраис (Испания)

Место и дата

05 ноября 20:30, Эль Садар, Онлайн-трансляция

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