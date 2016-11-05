Сергей Рыжиков: В конце первого тайма немного приуныли
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от игры с «Уфой» (3:2) в матче 13-го тура РФПЛ.
- Очень важная победа. Играли с соседями по турнирной
таблице. Жаль, что первая выездная победа пришла только в 13-м туре. По матчу:
мы сами усложнили игру. У соперника удалили игрока, мы повели в счёте, потом
второй забили. После гола на последних минутах первого тайма приуныли мы
немного. «Уфа» приободрилась и поняла, что есть шанс. Что и подтвердил быстрый
гол в наши ворота во втором тайме. Хорошо, что слаломный проход Эльмира
Набиуллина помог восстановить преимущество.
Потом, думаю, мы держали игру в своих руках. Да, тяжело было, и пенальти был, но надо отдать должное сопернику, «Уфа», конечно, старалась. У них хорошая, организованная команда. Мы победили. Главное – три очка. Всех болельщиков и нас с победой! Идём дальше, - цитирует Рыжикова пресс-служба «Рубина».
Напомним, «Рубин» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 3:2. осле этого матча команда из Казани с 18-ю очками поднялась на седьмое место.
В следующем туре 18 ноября «Рубин» на домашнем стадионе примет «Ростов».
Матч
Голы
Жонатас 18 (0:1 - пен.). Рочина 28 (0:2). Сысуев 45 (1:2). Стоцкий 49 (2:2). Набиуллин 51 (2:3).
Состав
Уфа: Шелия, Живоглядов, Васин, Аликин, Сухов, Стоцкий, Засеев, Обляков (Лунев, 12), Игбун, Ванек, Фатай (Сысуев, 24, Диего, 88)
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Бауэр (Санчес, 64), Набиуллин, Ткачук, Сонг (Цакташ, 53), Мвила, Жонатас, Рочина, Канунников (Жемалетдинов, 44)
Незабитые пенальти
Игбун (Уфа), 60
Предупреждения:
Засеев, 76; Сысуев, 82 - Бурлак, 71; Санчес, 80; Рочина, 89
Удаления:
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
05 ноября 13:30, Нефтяник, Текстовая трансляция