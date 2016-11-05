Сергей Рыжиков: В конце первого тайма немного приуныли

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от игры с «Уфой» (3:2) в матче 13-го тура РФПЛ.

- Очень важная победа. Играли с соседями по турнирной таблице. Жаль, что первая выездная победа пришла только в 13-м туре. По матчу: мы сами усложнили игру. У соперника удалили игрока, мы повели в счёте, потом второй забили. После гола на последних минутах первого тайма приуныли мы немного. «Уфа» приободрилась и поняла, что есть шанс. Что и подтвердил быстрый гол в наши ворота во втором тайме. Хорошо, что слаломный проход Эльмира Набиуллина помог восстановить преимущество.



Потом, думаю, мы держали игру в своих руках. Да, тяжело было, и пенальти был, но надо отдать должное сопернику, «Уфа», конечно, старалась. У них хорошая, организованная команда. Мы победили. Главное – три очка. Всех болельщиков и нас с победой! Идём дальше, - цитирует Рыжикова пресс-служба «Рубина».

Напомним, «Рубин» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 3:2. осле этого матча команда из Казани с 18-ю очками поднялась на седьмое место.

В следующем туре 18 ноября «Рубин» на домашнем стадионе примет «Ростов».