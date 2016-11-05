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Сергей Рыжиков: В конце первого тайма немного приуныли

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от игры с «Уфой» (3:2) в матче 13-го тура РФПЛ.

- Очень важная победа. Играли с соседями по турнирной таблице. Жаль, что первая выездная победа пришла только в 13-м туре. По матчу: мы сами усложнили игру. У соперника удалили игрока, мы повели в счёте, потом второй забили. После гола на последних минутах первого тайма приуныли мы немного. «Уфа» приободрилась и поняла, что есть шанс. Что и подтвердил быстрый гол в наши ворота во втором тайме. Хорошо, что слаломный проход Эльмира Набиуллина помог восстановить преимущество.

Потом, думаю, мы держали игру в своих руках. Да, тяжело было, и пенальти был, но надо отдать должное сопернику, «Уфа», конечно, старалась. У них хорошая, организованная команда. Мы победили. Главное – три очка. Всех болельщиков и нас с победой! Идём дальше, - цитирует Рыжикова пресс-служба «Рубина».

Напомним, «Рубин» на выезде обыграл «Уфу» со счетом 3:2. осле этого матча команда из Казани с 18-ю очками поднялась на седьмое место.

В следующем туре 18 ноября «Рубин» на домашнем стадионе примет «Ростов».

Матч

Уфа - Рубин - 2:3 (1:2)

Голы

Жонатас 18 (0:1 - пен.). Рочина 28 (0:2). Сысуев 45 (1:2). Стоцкий 49 (2:2). Набиуллин 51 (2:3).

Состав

Уфа: Шелия, Живоглядов, Васин, Аликин, Сухов, Стоцкий, Засеев, Обляков (Лунев, 12), Игбун, Ванек, Фатай (Сысуев, 24, Диего, 88)

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Бауэр (Санчес, 64), Набиуллин, Ткачук, Сонг (Цакташ, 53), Мвила, Жонатас, Рочина, Канунников (Жемалетдинов, 44)

Незабитые пенальти

Игбун (Уфа), 60

Предупреждения:

Засеев, 76; Сысуев, 82 - Бурлак, 71; Санчес, 80; Рочина, 89

Удаления:

Шелия, 8; Засеев, 86 - нет

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

05 ноября 13:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

 

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