Руслан Нигматуллин: Пока «Локомотиву» не хватает стабильности
Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о крупной победе «железнодорожников» в матче 13-го тура РФПЛ с «Анжи».
Мы сможем сказать, что проблемы «Локомотива» решены тогда, когда вместе с победами команда начнет подниматься в турнирной таблице. Сейчас же команда находится в нижней половине таблицы. Это не то, чего от «Локо» ждут болельщики, Юрий Семин, клубное руководство. О полном «выздоровлении» я говорить не стал бы. Пока команде не хватает стабильности. Какие-то игровые моменты Семин подправил, сделал выводы из поражения от «Рубина», перестроил атакующую игру, - цитирует Нигматуллина «Р-Спорт».
Напомним, что в субботу «Локомотив» разгромил «Анжи» со счетом 4:0. В следующем туре 19 ноября «Локомотив» встретится с «Оренбургом».
Матч
Голы
Майкон 3 (1:0). Майкон 5 (2:0). Фернандеш 50 (3:0). Самедов 60 (4:0 - пен.).
Состав
Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука (Н'Динга, 74), Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Самедов, Майкон (Шкулетич, 82)
Анжи: Беленов, Менса, Мусалов, Шандао, Тигиев, Паршивлюк, Гасанов (Георгиевский, 46), Иличевич, Будковский (Бериша, 56), Обертан, Эбесилио (Маевский, 70)
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция