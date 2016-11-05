Руслан Нигматуллин: Пока «Локомотиву» не хватает стабильности

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о крупной победе «железнодорожников» в матче 13-го тура РФПЛ с «Анжи».

Мы сможем сказать, что проблемы «Локомотива» решены тогда, когда вместе с победами команда начнет подниматься в турнирной таблице. Сейчас же команда находится в нижней половине таблицы. Это не то, чего от «Локо» ждут болельщики, Юрий Семин, клубное руководство. О полном «выздоровлении» я говорить не стал бы. Пока команде не хватает стабильности. Какие-то игровые моменты Семин подправил, сделал выводы из поражения от «Рубина», перестроил атакующую игру, - цитирует Нигматуллина «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу «Локомотив» разгромил «Анжи» со счетом 4:0. В следующем туре 19 ноября «Локомотив» встретится с «Оренбургом».