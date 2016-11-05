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Руслан Нигматуллин: Пока «Локомотиву» не хватает стабильности

Источник:  Р-СпортКомментарии

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о крупной победе «железнодорожников» в матче 13-го тура РФПЛ с «Анжи».

Мы сможем сказать, что проблемы «Локомотива» решены тогда, когда вместе с победами команда начнет подниматься в турнирной таблице. Сейчас же команда находится в нижней половине таблицы. Это не то, чего от «Локо» ждут болельщики, Юрий Семин, клубное руководство. О полном «выздоровлении» я говорить не стал бы. Пока команде не хватает стабильности. Какие-то игровые моменты Семин подправил, сделал выводы из поражения от «Рубина», перестроил атакующую игру, - цитирует Нигматуллина «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу «Локомотив» разгромил «Анжи» со счетом 4:0. В следующем туре 19 ноября «Локомотив» встретится с «Оренбургом».

Матч

Локомотив - Анжи - 4:0 (2:0)

Голы

Майкон 3 (1:0). Майкон 5 (2:0). Фернандеш 50 (3:0). Самедов 60 (4:0 - пен.).

Состав

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Чорлука (Н'Динга, 74), Пейчинович, Михалик, Янбаев, Денисов И., Фернандеш, Касаев (Коломейцев, 67), Самедов, Майкон (Шкулетич, 82)

Анжи: Беленов, Менса, Мусалов, Шандао, Тигиев, Паршивлюк, Гасанов (Георгиевский, 46), Иличевич, Будковский (Бериша, 56), Обертан, Эбесилио (Маевский, 70)

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 ноября 18:30, Локомотив, Текстовая трансляция

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