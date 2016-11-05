Юлиан Нагельсманн: Победа «Баварии» была бы справедливой

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн поделился впечатлениями после матча против «Баварии» в десятом туре чемпионата Германии. Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Учитывая игру во втором тайме, победа «Баварии» была бы справедливой. Они оказывали на нас сильное давление, мы были в постоянном напряжении. Нам пришлось больше сосредоточиться на обороне, а это не то, что мы любим делать. Учитывая игру во втором тайме, мы рады одному набранному очку», - цитирует Нагельсманна официальный сайт «Баварии».

Гостей вывел вперед Керем Демирбай. «Бавария» отыгралась после автогола Стивена Цубера, но большего достичь не сумела. «Бавария» набрала 24 очка и продолжает лидировать в чемпионате Германии. На три очка отстает «РБ Лейпциг», у которого игра в запасе. «Хоффенхайм» идет третьим – 20 очков.

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