Мануэль Фернандеш: Чувствую себя нужным футболистом

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш подвел итоги матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи».

- Всегда существует момент адаптации, момент некоторых сложностей, но сейчас все хорошо. Я чувствую себя нужным футболистом, у меня появляется уверенность в себе.Всегда здорово начинать матч сильно, забивать на первых минутах. Тем более, мы сделали это дважды! Да, это была часть стратегии – агрессивное начало.



Разница между игрой с Майконом и Миранчуком на острие, действительно, есть. Сегодня было комфортно с Майконом – он хорошо открывается за спину, он очень быстрый. Для атакующего полузащитника одно удовольствие искать Маркеса передачами в штрафную, — цитирует Фернандеша пресс-служба московской команды.

Напомним, что в субботу «Локомотив» разгромил «Анжи» со счетом 4:0. В следующем туре 19 ноября «Локомотив» встретится с «Оренбургом».