Мануэль Фернандеш: Чувствую себя нужным футболистом
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш подвел итоги матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи».
- Всегда существует момент адаптации, момент некоторых
сложностей, но сейчас все хорошо. Я чувствую себя нужным футболистом, у меня
появляется уверенность в себе.Всегда здорово начинать матч сильно, забивать на
первых минутах. Тем более, мы сделали это дважды! Да, это была часть стратегии
– агрессивное начало.
Разница между игрой с Майконом и Миранчуком на острие, действительно, есть. Сегодня было комфортно с Майконом – он хорошо открывается за спину, он очень быстрый. Для атакующего полузащитника одно удовольствие искать Маркеса передачами в штрафную, — цитирует Фернандеша пресс-служба московской команды.
Напомним, что в субботу «Локомотив» разгромил «Анжи» со счетом 4:0. В следующем туре 19 ноября «Локомотив» встретится с «Оренбургом».