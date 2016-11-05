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Алексей Миллер: Поздравляю болельщиков «Зенита» с ярким достижением – седьмым выходом подряд в «евровесну»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

«Зенит» в седьмой раз подряд вышел в весеннюю стадию еврокубков. Поздравил команду с этим достижением Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Поздравляю всех болельщиков петербургского «Зенита» с новым ярким достижением и уверенным лидерством в российском футболе. Семь путевок в весеннюю стадию еврокубков в семи сезонах подряд — это новый российский рекорд. Это наша новая покоренная футбольная вершина, которая является практически неприступной. 

«Зенит» уверенно, с большим отрывом, лидирует среди российских команд в рейтинге УЕФА, входя сегодня в число 15 лучших клубов Европы. И это абсолютно заслуженно. Только вперед! «Зенит» — чемпион!»,  - цитирует Миллера официальный сайт «Зенита».

Напомним, что «Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы после победы над «Дандолком» (2:1).

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