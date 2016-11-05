Маринато Гилерме: Это был день Майкона

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился эмоциями от матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи».

- Не могу сказать, что что-то особенное. Когда мы играем дома, всегда стараемся действовать агрессивно. В этом матче у нас все получилось уже с самого начала, и когда за две минуты забили два гола, стало легче. Хорошо, что сегодня был день Майкона..



- Что Юрий Павлович сказал в раздевалке? Поздравил?

- Конечно, поздравил, такие победы для нас очень важны, особенно когда мы играем дома. Вообще, все довольны, как складывался матч. Думаю, мы показали хорошую игру. — цитирует Фернандеша пресс-служба московской команды.

Напомним, что в субботу «Локомотив» разгромил «Анжи» со счетом 4:0. В следующем туре 19 ноября «Локомотив» встретится с «Оренбургом».