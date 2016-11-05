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Михаил Кравец: Ребята соскучились по льду

Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Тренер «Сочи» Михаил Кравец рассказал о том, как проходит тренировочный процесс в сочинской команде во время недельной паузы в чемпионате, связанной с проведением Кубка Карьяла.

- Сначала ребята отдохнули после тяжёлого месяца игр. Затем, естественно, больше занимались поддержанием физических кондиций, общей выносливостью. Были и ледовые тренировки, и занятия в зале.

Тренировки на льду были направлены на улучшение игровых качеств игроков, сначала надо было вернуться на лёд после выходных. Была работа с шайбой, работа в звеньях, единоборства, большинство, меньшинство. Ребята пришли с хорошим настроением, соскучились по льду. В принципе, никаких претензий к ним нет, они стараются и готовятся к следующим играм», — цитирует Кравеца пресс-служба сочинского клуба.

Напомним, что Кубок Карьяла – первый этап Еврохоккейтура, который проходит в Хельсинки с 3 по 6 ноября.

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