Анна Погорилая: Достаточно тяжело каталась утром на тренировке, поэтому старалась быть сдержанной и собранной
Российская
фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями после произвольной программы
на этапе Гран-при в Москве. Напомним, что она заняла итоговое первое место.
«Достаточно
тяжело каталась утром на тренировке, так как дал о себе знать вчерашний
напряженный день – были зажаты ноги, немного давило то, что катаюсь последней,
ведь стала после короткой (программы) первой. Поэтому старалась кататься
сдержанно и собранно», - цитирует Погорилую «Р-Спорт».
Напомним,
Шедшая третьей после короткой программы россиянка Юлия Липницкая получила
травму во время проката. «Она (Юля) сделала перерыв (в программе), я слышала,
но не знала об этом (перед выходом на лед)», - сказала Погорилая.
Москва (Россия)
Фигурное катание. Гран-при
Одиночное катание
Женщины
Итоговый результат
2. Елена Радионова (Россия) - 195,60
3. Кортни Хикс (США) - 182,98
...12. Юлия Липницкая (Россия) - 148,46