Анна Погорилая: Достаточно тяжело каталась утром на тренировке, поэтому старалась быть сдержанной и собранной

Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями после произвольной программы на этапе Гран-при в Москве. Напомним, что она заняла итоговое первое место.

«Достаточно тяжело каталась утром на тренировке, так как дал о себе знать вчерашний напряженный день – были зажаты ноги, немного давило то, что катаюсь последней, ведь стала после короткой (программы) первой. Поэтому старалась кататься сдержанно и собранно», - цитирует Погорилую «Р-Спорт».

Напомним, Шедшая третьей после короткой программы россиянка Юлия Липницкая получила травму во время проката. «Она (Юля) сделала перерыв (в программе), я слышала, но не знала об этом (перед выходом на лед)», - сказала Погорилая.

Москва (Россия)

Фигурное катание. Гран-при

Одиночное катание

Женщины

Итоговый результат

1. Анна Погорилая (Россия) - 215,21

2. Елена Радионова (Россия) - 195,60

3. Кортни Хикс (США) - 182,98

...12. Юлия Липницкая (Россия) - 148,46