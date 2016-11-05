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Анна Погорилая: Достаточно тяжело каталась утром на тренировке, поэтому старалась быть сдержанной и собранной

Источник:  Р-СпортКомментарии

Российская фигуристка Анна Погорилая поделилась впечатлениями после произвольной программы на этапе Гран-при в Москве. Напомним, что она заняла итоговое первое место.

«Достаточно тяжело каталась утром на тренировке, так как дал о себе знать вчерашний напряженный день – были зажаты ноги, немного давило то, что катаюсь последней, ведь стала после короткой (программы) первой. Поэтому старалась кататься сдержанно и собранно», - цитирует Погорилую «Р-Спорт».

Напомним, Шедшая третьей после короткой программы россиянка Юлия Липницкая получила травму во время проката. «Она (Юля) сделала перерыв (в программе), я слышала, но не знала об этом (перед выходом на лед)», - сказала Погорилая.

Москва (Россия)
Фигурное катание. Гран-при
Одиночное катание
Женщины
Итоговый результат

1. Анна Погорилая (Россия) - 215,21
2. Елена Радионова (Россия) - 195,60
3. Кортни Хикс (США) - 182,98
...12. Юлия Липницкая (Россия) - 148,46

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