Дамир Гоянович: «Медвешчак» намерен продолжить выступление в КХЛ

Президент хорватского «Медвешчака» Дамир Гоянович прокомментировал возможный переезд переезд команды в Лондон.

- Не готов комментировать появившуюся информацию о переезде «Медвешчака» в Лондон, это слухи. Мы намерены продолжить выступление в КХЛ и намерены продолжить его в Загребе, - цитирует Гояновича «Р-Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне «Медвешчак» после 26 игр, набрал 32 очка и занимает 13 место в Западной конференции.