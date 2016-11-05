Алексей Урманов: У Липницкой явно есть проблемы со здоровьем
Тренер
российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о состоянии
здоровья своей подопечной. Напомним, на Гран-при в Москве она не сумела в
полную силу выступить в произвольной программе из-за травмы и заняла последнее,
12-е место.
- Сейчас будем
разбираться, потому что явно есть проблемы со здоровьем. Скажем так –
отнимается нога.
-- Возможно, это отголоски травмы, из-за которой спортсменка
пропустила первый этап Гран-при?
--
Мне сложно оценить по горячим следам масштаб трагедии. Не исключено, что имеет
место быть и это. Был ушиб спины, копчика. Было достаточное количество проблем.
-- Предвещало ли что-то перед произвольной программой, что такое
может случиться?
--
После короткой программы никаких предпосылок не было. Во время разминки, если
кто-то обратил внимание, она ко мне подъехала, и мы делали некие телодвижения с
моей помощью. На разминке уже был звонок.
-- Может, нужно было сняться?
--
Это, собственно говоря, не обсуждалось. Я не считал, что это настолько
серьезный момент.
--Юля почувствовала боль, когда заходила на аксель?
--
Да, - цитирует Урманова официальный сайт ФФККР.
Фигурное катание. Гран-при
Одиночное катание
Женщины
Итоговый результат
2. Елена Радионова (Россия) - 195,60
3. Кортни Хикс (США) - 182,98
...12. Юлия Липницкая (Россия) - 148,46