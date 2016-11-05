Алексей Урманов: У Липницкой явно есть проблемы со здоровьем

Тренер российской фигуристки Юлии Липницкой Алексей Урманов рассказал о состоянии здоровья своей подопечной. Напомним, на Гран-при в Москве она не сумела в полную силу выступить в произвольной программе из-за травмы и заняла последнее, 12-е место.

- Сейчас будем разбираться, потому что явно есть проблемы со здоровьем. Скажем так – отнимается нога.

-- Возможно, это отголоски травмы, из-за которой спортсменка пропустила первый этап Гран-при?

-- Мне сложно оценить по горячим следам масштаб трагедии. Не исключено, что имеет место быть и это. Был ушиб спины, копчика. Было достаточное количество проблем.

-- Предвещало ли что-то перед произвольной программой, что такое может случиться?

-- После короткой программы никаких предпосылок не было. Во время разминки, если кто-то обратил внимание, она ко мне подъехала, и мы делали некие телодвижения с моей помощью. На разминке уже был звонок.

-- Может, нужно было сняться?

-- Это, собственно говоря, не обсуждалось. Я не считал, что это настолько серьезный момент.

--Юля почувствовала боль, когда заходила на аксель?

-- Да, - цитирует Урманова официальный сайт ФФККР.

Москва (Россия)

Фигурное катание. Гран-при

Одиночное катание

Женщины

Итоговый результат

1. Анна Погорилая (Россия) - 215,21

2. Елена Радионова (Россия) - 195,60

3. Кортни Хикс (США) - 182,98

...12. Юлия Липницкая (Россия) - 148,46