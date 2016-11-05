Ближайший этап стартует 8 ноября в Махачкале

В турнире примут участие команды Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Москва), Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (Симферополь) и Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (Саратов). Напомним, после трех туров сборная СГУ с четырьмя очками располагается на 10 месте в турнирной таблицы. В ее активе по одному проигрышу и победе, а также ничья.

Торжественная церемония открытия состоится 8 ноября в 9:15 на стадионе «Политехник» по адресу г. Махачкала (Республика Дагестан).

В церемонии примут участие Президент Международной федерации студенческого спорта Матыцин О.В., И.о. Президента Российского студенческого спортивного союза Сейранов С.Г., Заместитель министра юстиции Российской Федерации Алханов А.Д., Президент НСФЛ Стукалов А.Н. и другие почетные гости.