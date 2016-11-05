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«Лион» дома обыграл «Бастию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 12-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Бастией» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».

У победителей отличился с пенальти Александр Ляказетт, а также собственные ворота поразил Пьер Бенгтссон. «Бастия» ответила голом Энцо Кривелли.

«Лион» набрал 19 очков и занимает седьмое место. «Бастия» на 16-м месте – 11 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

 12-й тур

Матч

Лион - Бастия - 2:1 (1:0)

Голы

Ляказетт 37 (1:0 - пен.). Бенгтссон 86 (2:0 - автогол). Кривелли 90 (2:1).

Состав

Лион: Лопеш, Морель, Гаспар, Маммана, Дьякаби, Гоналонс, Толиссо (Гренье, 84), Ляказетт, Корне (Ферри, 74), Фекир, Геззаль (Дардер, 68)

Бастия: Лека, Маранж, Пейбернье (Мустефа, 21), Бенгтссон, Кейта, Кулибали, Сент-Максимин (Нангис, 46), Каюзак, Даник, Кривелли, Диалло (Шарро, 49)

Предупреждения:

Фекир, 4 - Даник, 1; Диалло, 41; Каюзак, 67

Удаления:

нет - Лека, 47; Каюзак, 74

Судья:

Франк Шнайдер (Франция)

Место и дата

05 ноября 22:00, Жерлан, Онлайн-трансляция

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