«Лион» дома обыграл «Бастию»
Матч 12-го
тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Бастией» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лиона».
У победителей отличился с пенальти Александр Ляказетт, а также собственные ворота поразил Пьер Бенгтссон. «Бастия» ответила голом Энцо Кривелли.
«Лион» набрал 19 очков и занимает седьмое место. «Бастия» на 16-м месте – 11 очков.
Чемпионат Франции. Лига 1
12-й тур
Матч
Голы
Ляказетт 37 (1:0 - пен.). Бенгтссон 86 (2:0 - автогол). Кривелли 90 (2:1).
Состав
Лион: Лопеш, Морель, Гаспар, Маммана, Дьякаби, Гоналонс, Толиссо (Гренье, 84), Ляказетт, Корне (Ферри, 74), Фекир, Геззаль (Дардер, 68)
Бастия: Лека, Маранж, Пейбернье (Мустефа, 21), Бенгтссон, Кейта, Кулибали, Сент-Максимин (Нангис, 46), Каюзак, Даник, Кривелли, Диалло (Шарро, 49)
Предупреждения:
Фекир, 4 - Даник, 1; Диалло, 41; Каюзак, 67
Удаления:
Судья:
Франк Шнайдер (Франция)
Место и дата
05 ноября 22:00, Жерлан, Онлайн-трансляция