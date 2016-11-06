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«Бордо» одолел «Лорьян» и прервал 5-матчевую безвыигрышную серию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Бордо» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции переиграли «Лорьян».

Встреча, прошедшая в субботу в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Франсуа Камано и Диего Ролан. Еще один мяч вратарь хозяев Жером Приор забил в собственные ворота.

Таким образом, «Бордо» прервал серию из пяти матчей без побед, набрал 19 очков и вышел на восьмое место в таблице. У «Лорьяна» осталось семь очков. Этот клуб занимает последнее, 20-е место.

В матчах следующего тура «Бордо» 20 ноября в гостях сыграет с «Генгамом», а «Лорьян» 18 ноября примет «Монако».

Матч

Бордо - Лорьян - 2:1 (1:0)

Голы

Камано 28 (1:0). Контенто 62 (1:1 - автогол). Ролан 73 (2:1).

Состав

Бордо: Приор, Сабали, Паллуа, Контенто, Оливейра (Лаборде, 76), Сертич, Камано, Тулалан, Менез (Траоре, 88), Вада (Ролан, 66), Плашил

Лорьян: Лекомт, Туре, Ле Гофф, Морейра, Сиани, Мвуемба, Марво (Меслоб, 60 , 86), Гюэндузи (Аладьер, 80), Уорис, Фофана (Бартельме, 80), Мара

Предупреждения:

Вада, 61; Менез, 84; Камано, 87 - Мара, 55; Гюэндузи, 71

Удаления:

нет - Меслоб, 86

Судья:

Карим Абед (Франция)

Место и дата

05 ноября 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

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