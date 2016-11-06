«Бордо» одолел «Лорьян» и прервал 5-матчевую безвыигрышную серию

Футболисты «Бордо» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Франции переиграли «Лорьян».

Встреча, прошедшая в субботу в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. В их составе по голу забили Франсуа Камано и Диего Ролан. Еще один мяч вратарь хозяев Жером Приор забил в собственные ворота.

Таким образом, «Бордо» прервал серию из пяти матчей без побед, набрал 19 очков и вышел на восьмое место в таблице. У «Лорьяна» осталось семь очков. Этот клуб занимает последнее, 20-е место.

В матчах следующего тура «Бордо» 20 ноября в гостях сыграет с «Генгамом», а «Лорьян» 18 ноября примет «Монако».