«Бордо» одолел «Лорьян» и прервал 5-матчевую безвыигрышную серию
Футболисты «Бордо» в домашнем
матче 12-го тура чемпионата Франции переиграли «Лорьян».
Встреча, прошедшая в субботу в
Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев
поля. В их составе по голу забили Франсуа Камано и Диего Ролан. Еще один мяч
вратарь хозяев Жером Приор забил в собственные ворота.
Таким образом, «Бордо» прервал
серию из пяти матчей без побед, набрал 19 очков и вышел на восьмое место в таблице.
У «Лорьяна» осталось семь очков. Этот клуб занимает последнее, 20-е место.
В матчах следующего тура «Бордо» 20 ноября в гостях сыграет с «Генгамом», а «Лорьян» 18 ноября примет «Монако».
Матч
Голы
Камано 28 (1:0). Контенто 62 (1:1 - автогол). Ролан 73 (2:1).
Состав
Бордо: Приор, Сабали, Паллуа, Контенто, Оливейра (Лаборде, 76), Сертич, Камано, Тулалан, Менез (Траоре, 88), Вада (Ролан, 66), Плашил
Лорьян: Лекомт, Туре, Ле Гофф, Морейра, Сиани, Мвуемба, Марво (Меслоб, 60 , 86), Гюэндузи (Аладьер, 80), Уорис, Фофана (Бартельме, 80), Мара
Предупреждения:
Вада, 61; Менез, 84; Камано, 87 - Мара, 55; Гюэндузи, 71
Удаления:
нет - Меслоб, 86
Судья:
Карим Абед (Франция)
Место и дата
05 ноября 22:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция