Кака: Победа над «Динамо» - полностью заслуга футболистов

Главный тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо» в матче шестого тура чемпионата России похвалил своих подопечных за дисциплинированную игру.

«Как мы и предполагали, команды сегодня подарили очень красивую игру болельщикам. Две команды топ-уровня мирового класса показали всю свою силу. Сегодня «Динамо» выбрало более атакующий футбол, мы – более оборонительный. Наш план на игру помог нам достичь результата. Это два разных стиля с одинаковыми возможностями. Победа – полностью заслуга футболистов, которые верили в успех и дисциплинировано действовали с первой до последней минуты», - приводит официальный сайт «Динамо» слова Кака.

Встреча, прошедшая в субботу в Щелково, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У победителей мячи забили Катата, Даниил Давыдов, Дмитрий Лысков и вратарь Звиад Купатадзе. У хозяев отличились Робиньо и Сергей Сергеев.

Таким образом, «Газпром-Югра» набрал 17 очков и вышел на третье место в турнирной таблице. У «Динамо» осталось 14 очков. Подмосковный клуб идет шестым.

6 ноября «Динамо» и «Газпром-Югра» проведут повторный матч тура.