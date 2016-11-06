Кака: Победа над «Динамо» - полностью заслуга футболистов
Главный
тренер «Газпрома-Югры» Кака после победы своей команды над подмосковным «Динамо»
в матче шестого тура чемпионата России похвалил своих подопечных за
дисциплинированную игру.
«Как
мы и предполагали, команды сегодня подарили очень красивую игру болельщикам.
Две команды топ-уровня мирового класса показали всю свою силу. Сегодня «Динамо»
выбрало более атакующий футбол, мы – более оборонительный. Наш план на игру
помог нам достичь результата. Это два разных стиля с одинаковыми возможностями.
Победа – полностью заслуга футболистов, которые верили в успех и дисциплинировано
действовали с первой до последней минуты», - приводит официальный сайт «Динамо»
слова Кака.
Встреча,
прошедшая в субботу в Щелково, завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. У
победителей мячи забили Катата, Даниил Давыдов, Дмитрий Лысков и вратарь Звиад
Купатадзе. У хозяев отличились Робиньо и Сергей Сергеев.
Таким
образом, «Газпром-Югра» набрал 17 очков и вышел на третье место в турнирной
таблице. У «Динамо» осталось 14 очков. Подмосковный клуб идет шестым.
6
ноября «Динамо» и «Газпром-Югра» проведут повторный матч тура.