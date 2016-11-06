22 очка Зубкова помогли «Локомотиву-Кубани» обыграть «Парму»
Баскетболисты
краснодарского «Локомотива-Кубани» переиграли на своем паркете пермскую «Парму»
в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча,
прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 86:61 в пользу хозяев
паркета. У победителей самым результативным на площадке был Андрей Зубков,
набравший 22 очка, а в составе «Пармы» 21 очко набросал записал Данило
Анджушич.
В следующем матче турнира «Локомотив-Кубань» сыграет 13 ноября на выезде с белорусским «Цмоки», а «Парма» встретится в Москве с ЦСКА.
Матч
Локомотив-Кубань - Парма - 86:61
Состав
Локомотив-Кубань: Зубков (22), Бабурин (14), Хвостов (11)
Парма: Анджушич (21)
Место и дата
05 ноября 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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