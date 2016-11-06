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22 очка Зубкова помогли «Локомотиву-Кубани» обыграть «Парму»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» переиграли на своем паркете пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 86:61 в пользу хозяев паркета. У победителей самым результативным на площадке был Андрей Зубков, набравший 22 очка, а в составе «Пармы» 21 очко набросал записал Данило Анджушич.

В следующем матче турнира «Локомотив-Кубань» сыграет 13 ноября на выезде с белорусским «Цмоки», а «Парма» встретится в Москве с ЦСКА.

Матч

Локомотив-Кубань - Парма - 86:61

Состав

Локомотив-Кубань: Зубков (22), Бабурин (14), Хвостов (11)

Парма: Анджушич (21)

Место и дата

05 ноября 16:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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