22 очка Зубкова помогли «Локомотиву-Кубани» обыграть «Парму»

Баскетболисты краснодарского «Локомотива-Кубани» переиграли на своем паркете пермскую «Парму» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 86:61 в пользу хозяев паркета. У победителей самым результативным на площадке был Андрей Зубков, набравший 22 очка, а в составе «Пармы» 21 очко набросал записал Данило Анджушич.

В следующем матче турнира «Локомотив-Кубань» сыграет 13 ноября на выезде с белорусским «Цмоки», а «Парма» встретится в Москве с ЦСКА.