Московское «Динамо» дома обыграло «Урал»

Волейболисты московского «Динамо» уверенно победили уфимский «Урал» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:19, 25:21, 25:17) в пользу команды Юрия Маричева. Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, «Динамо» набрало 14 очков и вышло на пятое место в турнирной таблице. У «Урала» осталось десять очков. Он идет девятым.

В следующем туре «Динамо» 12 ноября сыграет дома с оренбургским «Нефтяником». «Урал» в этот же день встретится в гостях с кемеровским «Кузбассом».