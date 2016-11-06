Московское «Динамо» дома обыграло «Урал»
Волейболисты
московского «Динамо» уверенно победили уфимский «Урал» в домашнем матче
седьмого тура чемпионата России.
Встреча,
прошедшая в субботу в Москве, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:19,
25:21, 25:17) в пользу команды Юрия Маричева. Матч продолжался менее полутора
часов.
Таким
образом, «Динамо» набрало 14 очков и вышло на пятое место в турнирной таблице.
У «Урала» осталось десять очков. Он идет девятым.
В следующем туре «Динамо» 12 ноября сыграет дома с оренбургским «Нефтяником». «Урал» в этот же день встретится в гостях с кемеровским «Кузбассом».
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