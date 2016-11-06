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«Лас-Пальмас» вырвал победу в матче с «Эйбаром»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Лас-Пальмаса» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Испании нанесли поражение «Эйбару».

Встреча, прошедшая в субботу в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, завершилась со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время точный удар нанес Хонатан Виера.

Таким образом, «Лас-Пальмас» набрал 16 очков и закрепился в середине таблицы. У «Эйбара» осталось 15 очков.

В матчах следующего тура «Лас-Пальмас» 18 ноября в гостях сыграет с «Бетисом», а «Эйбар» 19 ноября примет «Сельту».

Матч

Лас-Пальмас - Эйбар - 1:0 (0:0)

Голы

Виера 90 (1:0 - пен.).

Состав

Лас-Пальмас: Лисоаин, Маседо, Гарсия Д., Тана, Гомес, Боатенг (Эль Жар, 81), Меса, Бигас, Кастельяно Д., Араухо (Ливайя, 71), Виера

Эйбар: Риесго, Арбилья, Лежён, Рамис, Луна, Инуи (Бебе, 77), Рико (Эскаланте, 86), Гарсия Д., Энрих, Педро Леон, Гарсия К. (Гонсалес, 67)

Предупреждения:

Гарсия Д., 24 - Гарсия Д., 13; Гарсия К., 21; Рико, 79; Энрих, 90

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

05 ноября 22:45, де Гран Канария, Онлайн-трансляция

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