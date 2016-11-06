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«Наполи» и «Лацио» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты «Наполи» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Лацио» из Рима.

Встреча, прошедшая в субботу в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Марек Гамшик, у гостей мяч забил Бальде Кейта.

Таким образом, «Наполи» набрал 21, а у «Лацио» стало 22 очка. Эти команды находятся в верхней части таблицы. Лидирует «Ювентус», у которого 27 очков.

В матчах следующего тура «Наполи» 19 ноября сыграет в гостях против «Удинезе», а «Лацио» 20 ноября примет «Дженоа».

Матч

Наполи - Лацио - 1:1 (0:0)

Голы

Гамшик 52 (1:0). Кейта 54 (1:1).

Состав

Наполи: Рейна, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Гулам, Зелински, Диавара, Гамшик (Аллан, 87), Кальехон (Эль-Каддури, 81), Мертенс, Инсинье Л. (Габбьядини, 67)

Лацио: Маркетти, Баста, Фортуна, Раду, Лулич (Патрик, 78), Милинкович-Савич, Пароло, Билья, Кейта (Джорджевич, 83), Андерсон, Иммобиле (Ломбарди, 88)

Предупреждения:

нет - Пароло, 28; Раду, 51

Судья:

Антонио Дамато (Италия)

Место и дата

05 ноября 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция

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