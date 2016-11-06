«Наполи» и «Лацио» сыграли вничью

Футболисты «Наполи» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Лацио» из Рима.

Встреча, прошедшая в субботу в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Марек Гамшик, у гостей мяч забил Бальде Кейта.

Таким образом, «Наполи» набрал 21, а у «Лацио» стало 22 очка. Эти команды находятся в верхней части таблицы. Лидирует «Ювентус», у которого 27 очков.

В матчах следующего тура «Наполи» 19 ноября сыграет в гостях против «Удинезе», а «Лацио» 20 ноября примет «Дженоа».