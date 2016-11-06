«Наполи» и «Лацио» сыграли вничью
Футболисты «Наполи» в домашнем
матче 12-го тура чемпионата Италии сыграли вничью с «Лацио» из Рима.
Встреча, прошедшая в субботу в
Неаполе на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев
отличился Марек Гамшик, у гостей мяч забил Бальде Кейта.
Таким образом, «Наполи» набрал
21, а у «Лацио» стало 22 очка. Эти команды находятся в верхней части таблицы.
Лидирует «Ювентус», у которого 27 очков.
В матчах следующего тура «Наполи» 19 ноября сыграет в гостях против «Удинезе», а «Лацио» 20 ноября примет «Дженоа».
Матч
Голы
Гамшик 52 (1:0). Кейта 54 (1:1).
Состав
Наполи: Рейна, Хюсай, Кирикеш, Кулибали, Гулам, Зелински, Диавара, Гамшик (Аллан, 87), Кальехон (Эль-Каддури, 81), Мертенс, Инсинье Л. (Габбьядини, 67)
Лацио: Маркетти, Баста, Фортуна, Раду, Лулич (Патрик, 78), Милинкович-Савич, Пароло, Билья, Кейта (Джорджевич, 83), Андерсон, Иммобиле (Ломбарди, 88)
Предупреждения:
Судья:
Антонио Дамато (Италия)
Место и дата
05 ноября 22:45, Сан Паоло, Онлайн-трансляция