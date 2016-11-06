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«Колорадо» без Варламова обыграл «Миннесоту»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Миннесоту».

Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев льда. В их составе точный бросок нанес Габриэль Ландеског.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов провел весь матч в запасе.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл почти 19 минут, нанес один бросок, совершил пять силовых приемов, дважды заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду почти 12 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 7 ноября в 01:00 (мск) в гостях сыграет с «Сент-Луисом», а «Миннесота» 11 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом».

Матч

Колорадо - Миннесота - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Ландеског (Дюшен, Рантанен), 50:23 (1:0 - бол.).

Место и дата

05 ноября 22:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция

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