«Колорадо» без Варламова обыграл «Миннесоту»

Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги обыграли «Миннесоту».

Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев льда. В их составе точный бросок нанес Габриэль Ландеског.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов провел весь матч в запасе.

Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл почти 19 минут, нанес один бросок, совершил пять силовых приемов, дважды заблокировал бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на льду почти 12 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 7 ноября в 01:00 (мск) в гостях сыграет с «Сент-Луисом», а «Миннесота» 11 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом».