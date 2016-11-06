«Колорадо» без Варламова обыграл «Миннесоту»
Хоккеисты «Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги обыграли «Миннесоту».
Встреча, прошедшая в Денвере на льду «Пепси-центра»,
завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев льда. В их составе точный бросок
нанес Габриэль Ландеског.
Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов провел весь
матч в запасе.
Российский защитник «Колорадо» Никита Задоров отыграл почти
19 минут, нанес один бросок, совершил пять силовых приемов, дважды заблокировал
бросок соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко провел на
льду почти 12 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, окончив
матч с нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Колорадо» 7 ноября в 01:00 (мск) в гостях сыграет с «Сент-Луисом», а «Миннесота» 11 ноября в 04:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом».
Матч
Колорадо - Миннесота - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Ландеског (Дюшен, Рантанен), 50:23 (1:0 - бол.).
Место и дата
05 ноября 22:00, Пепси Центр, Онлайн-трансляция