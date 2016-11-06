Павел «Pavel» Бельтюков стал чемпионом мира по Hearthstone
Российский игрок команды Millenium Павел «Pavel» Бельтюков стал победителем Hearthstone World Championship.
В гранд-финале Павел победил украинца Артема «DrHippi» Кравеца со счетом 4:2. Павел заработал 250 000 долларов, а Артему досталось 150 000 долларов.
Стадия плей-офф Hearthstone World Championship проходила 4 и 5 ноября в рамках конференции BlizzCon в городе Анахайм, США. Призовой фонд турнира составил 1 миллион долларов.
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