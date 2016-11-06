Валерий Масалитин: Не могу сказать, что «Монако» «возил» ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча армейцев с «Монако» (0:3) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«ЦСКА не хуже соперника выглядел в первом тайме. Моменты были. Я не могу сказать, что «Монако» армейцев «возил» и игра была без шансов. Шансы были. «Монако» позволял атаковать. У них свои проблемы есть. Будь на месте Карлоса Страндберга Сейду Думбия или Вагнер Лав, ЦСКА без проблем забил бы», - сказал Валерий Николаевич.

Напомним, что встреча группы Е, прошедшая в среду в Монако на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. В их составе в первом тайме отличились нападающие Валер Жермен и Радамель Фалькао, оформивший дубль. Для вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева этот матч был 41-м подряд в рамках Лиги чемпионов, когда он пропускает мяч.

Таким образом, «Монако» набрал восемь очков и укрепил лидерство в группе Е. У ЦСКА осталось два очка. Армейский клуб занимает последнее, четвертое место в квартете.

В матчах следующего тура «Монако» 22 ноября примет английский «Тоттенхэм», а ЦСКА в этот день дома сыграет против немецкого «Байера».

Полное интервью с Масалитиным - здесь.

