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Валерий Масалитин: ЦСКА находится в «яме». Игры никакой

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от игры армейцев в последних матчах.

«Команда находится в «яме». Армейцы не показывают игры. Играют, как получится. Нет контратак, нет позиционных атак. Все на волю случая. В контратаку никто не бежит. На Ласину Траоре «грузят», а он цепляется за мяч через раз. Под него открываться надо. Смотришь на игру и не веришь, что это ЦСКА», - сказал Валерий Николаевич.

Напомним, что после 12 туров у ЦСКА было 21 очко. Он занимал третье место в турнирной таблице РФПЛ.

Полное интервью с Масалитиным - здесь

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