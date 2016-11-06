Валерий Масалитин: ЦСКА находится в «яме». Игры никакой

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от игры армейцев в последних матчах.

«Команда находится в «яме». Армейцы не показывают игры. Играют, как получится. Нет контратак, нет позиционных атак. Все на волю случая. В контратаку никто не бежит. На Ласину Траоре «грузят», а он цепляется за мяч через раз. Под него открываться надо. Смотришь на игру и не веришь, что это ЦСКА», - сказал Валерий Николаевич.

Напомним, что после 12 туров у ЦСКА было 21 очко. Он занимал третье место в турнирной таблице РФПЛ.

Полное интервью с Масалитиным - здесь.

