Валерий Масалитин: Главная проблема ЦСКА - нет конкуренции

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин назвал главную проблему армейского клуба.

«Главная проблема ЦСКА - нет конкуренции. Почему Траоре ставят и ставят? Он через три игры покажет что-нибудь. Забьет и снова в составе. Страндберг может бы и составил бы конкуренцию, но видимо молодой и спады у него есть. Необходима конкуренция во всех линиях. Была бы она и Игнашевичу с Березуцким дали бы отдохнуть. Возможности организма не беспредельны», - сказал Валерий Николаевич.

Напомним, что после 12 туров у ЦСКА было 21 очко. Он занимал третье место в турнирной таблице РФПЛ.

Полное интервью с Масалитиным - здесь.

