Юниорская сборная России выиграла бронзу Кубка вызова

Канадцы нас опять побили числом. Так ответим умением! Обозреватель «Советского спорта» размышляет о развитии хоккея в России и нашем главном противостоянии на мировой арене.

Форвард юниорской сборной России (U17) Максим Шабанов оценил игру команды в матче с командой «Канада в красном» (0:1) на Мировом кубке вызова в Су-Сент-Мэри.

Максим Шабанов: Надо было сразу играть против канадцев жестче Форвард юниорской сборной России (U17) Максим Шабанов оценил игру команды в матче с командой «Канада в красном» (0:1) на Мировом кубке вызова в Су-Сент-Мэри.

Игорь Ефимов: Канадцы грубили, но судейство было хорошее: соперника удаляли Исполняющий обязанности главного тренера юниорской сборной России (U17) Игорь Ефимов прокомментировал матч с командой «Канада в красном» (0:1) на Мировом кубке вызова в Су-Сент-Мэри.

Юниорская сборная России проиграла «Канаде в красном» на Мировом кубке вызова Юниорская сборная России (U17) потерпела поражение от команды «Канада в красном» (0:1) на групповом этапе Мирового кубка вызова в Су-Сент-Мэри.

Sovsport.ru - о составах сборных Запада и Востока на Кубок Вызова-2015, уникальных игровых свитерах и том, что купить билет на матч, который пройдет 31 января в Череповце, уже невозможно.

«Билетов уже нет!» Sovsport.ru - о составах сборных Запада и Востока на Кубок Вызова-2015, уникальных игровых свитерах и том, что купить билет на матч, который пройдет 31 января в Череповце, уже невозможно.