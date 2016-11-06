Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Чехия- : -Россия
Футбол  Терек- : -Зенит
Футбол  ЦСКА- : -Амкар
Футбол  Ростов- : -Арсенал Тула
Хоккей  Финляндия- : -Швеция
Футбол  Краснодар- : -Оренбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Юниорская сборная России выиграла бронзу Кубка вызова

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты юниорской сборной России, составленной из игроков не старше 17 лет, переиграли сверстников из сборной Канады («в белом») и завоевали бронзу Кубка вызова-2016.

Матч, прошедший в субботу в городе Су-Сент-Мари, завершился победой россиян со счетом 6:1. В составе победителей дубль сделал Андрей Свечников, еще по одной шайбе забросили Александр Хованов, Павел Ротенберг, Егор Соколов и Алексей Дробин.

В финале соревнований сыграют сборная Канады («в черном») и команда Швеции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Канадцы нас опять побили числом. Так ответим умением!Канадцы нас опять побили числом. Так ответим умением!Обозреватель «Советского спорта» размышляет о развитии хоккея в России и нашем главном противостоянии на мировой арене.Юниорская сборная России уступила канадцам в полуфинале Кубка ВызоваЮниорская сборная России (U-17) не смогла пробиться в финал Кубка Вызова. В серии буллитов команда уступила Канаде Блэк.Максим Шабанов: Надо было сразу играть против канадцев жестчеФорвард юниорской сборной России (U17) Максим Шабанов оценил игру команды в матче с командой «Канада в красном» (0:1) на Мировом кубке вызова в Су-Сент-Мэри.Игорь Ефимов: Канадцы грубили, но судейство было хорошее: соперника удалялиИсполняющий обязанности главного тренера юниорской сборной России (U17) Игорь Ефимов прокомментировал матч с командой «Канада в красном» (0:1) на Мировом кубке вызова в Су-Сент-Мэри.Юниорская сборная России проиграла «Канаде в красном» на Мировом кубке вызоваЮниорская сборная России (U17) потерпела поражение от команды «Канада в красном» (0:1) на групповом этапе Мирового кубка вызова в Су-Сент-Мэри.Кубок Вызова МХЛ-2016 пройдет в НижнекамскеМХЛ объявила дату и место проведения Кубка Вызова и матча за Суперкубок.«Билетов уже нет!»«Билетов уже нет!»Sovsport.ru - о составах сборных Запада и Востока на Кубок Вызова-2015, уникальных игровых свитерах и том, что купить билет на матч, который пройдет 31 января в Череповце, уже невозможно.Трофей в камуфляже. В День защитника Отечества за Кубок Вызова бились лучшие игроки МХЛТрофей в камуфляже. В День защитника Отечества за Кубок Вызова бились лучшие игроки МХЛКак ребята и обещали, шоу было только до и после игры. А между – настоящая заруба. Можно себе представить, что в Матче звезд КХЛ судьи игроку выпишут десять минут штрафа за удар в голову? А тут – уже в первом периоде.Юниорская сборная России осталась последней на Кубке Вызова в КанадеПодопечные Юрия Румянцева проиграли в матче за 5-е место на Кубке Вызова сборной Швеции и остались шестыми на турнире. 4 (1+3) очка в этом матче набрал нападающий «Красной Армии» Никита Кучеров.Юниорская сборная России одолела канадцев на Кубке ВызоваЮниорская сборная России обыграла канадских хоккеистов на Кубке Вызова, который проходит в Онтарио.Юниорская сборная России одержала первую победу на Кубке вызоваПодопечные Михаила Васильева одержали победу и над вторым соперником по группе и вышли в полуфинал. За выход в решающий матч сборная России поспорит либо с США, либо с Белоруссией.Юниорская сборная России одержала первую победу на Кубке вызоваЗавтра подопечные Михаила Васильева встретятся со сборной Швеции.

Cпецпредложение