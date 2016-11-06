Юниорская сборная России выиграла бронзу Кубка вызова
Хоккеисты юниорской сборной России, составленной из игроков не
старше 17 лет, переиграли сверстников из сборной Канады («в белом») и завоевали
бронзу Кубка вызова-2016.
Матч, прошедший в субботу в городе Су-Сент-Мари, завершился
победой россиян со счетом 6:1. В составе победителей дубль сделал Андрей
Свечников, еще по одной шайбе забросили Александр Хованов, Павел Ротенберг,
Егор Соколов и Алексей Дробин.
В финале соревнований сыграют сборная Канады («в черном») и
команда Швеции.
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