Илья Леонов: Итог сезона неутешительный

Капитан сборной России по пляжному футболу Илья Леонов после завершения Межконтинентального кубка признал, что итог выступления национальной команды в 2016 году неудовлетворительный и неутешительный.

«Результат выступления в Дубае удовлетворительный, последний матч скрасил итог после провала с бразильцами и поражения по пенальти от иранцев. При этом поражение от бразильцев (0:7) будет стоять особняком. Матч с таитянами показал, что мы, наверное, успели отойти от игры с бразильцами.

Я считаю, что это (фиаско от бразильцев) было случайностью, такого поражения наша команда не заслуживала. Да, бразильцы на тот день были сильнее, и они заслужили победу, но счет должен был быть поскромнее. А так, конечно, нас больновато обыграли, - продолжил двукратный чемпион мира. - Итог сезона неутешительный. Если ставить оценку, то выступление неудовлетворительное. Мы не выиграли ни одного титула, но везде были рядом», - приводит «Р-Спорт» слова Леонова.

В субботу сборная России со счетом 4:3 обыграла команду Таити и завоевала бронзу шестого розыгрыша Межконтинентального кубка. В полуфинале этого турнира россияне в матче с командой Бразилии потерпели самое крупное поражение в своей истории (0:7) и во второй раз не смогли забить ни одного мяча.