Илья Леонов: Итог сезона неутешительный
Капитан сборной России по пляжному футболу Илья Леонов после
завершения Межконтинентального кубка признал, что итог выступления национальной
команды в 2016 году неудовлетворительный и неутешительный.
«Результат выступления в Дубае удовлетворительный, последний
матч скрасил итог после провала с бразильцами и поражения по пенальти от
иранцев. При этом поражение от бразильцев (0:7) будет стоять особняком. Матч с
таитянами показал, что мы, наверное, успели отойти от игры с бразильцами.
Я считаю, что это (фиаско от бразильцев) было случайностью,
такого поражения наша команда не заслуживала. Да, бразильцы на тот день были
сильнее, и они заслужили победу, но счет должен был быть поскромнее. А так,
конечно, нас больновато обыграли, - продолжил двукратный чемпион мира. - Итог
сезона неутешительный. Если ставить оценку, то выступление
неудовлетворительное. Мы не выиграли ни одного титула, но везде были рядом», -
приводит «Р-Спорт» слова Леонова.
В субботу сборная России со счетом 4:3 обыграла команду
Таити и завоевала бронзу шестого розыгрыша Межконтинентального кубка. В
полуфинале этого турнира россияне в матче с командой Бразилии потерпели самое
крупное поражение в своей истории (0:7) и во второй раз не смогли забить ни
одного мяча.