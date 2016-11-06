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Шайба Бучневича помогла «Рейнджерс» одолеть «Бостон»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Ник Холден, Дерек Степан, Кевин Хейз, Павел Бучневич и Мхаэль Грабнер. У хозяев отличились Патрис Бержерон и Давид Пастрняк.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин не играл в матче из-за травмы.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл почти 13 минут, нанес пять бросков, один из которых достиг цели, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали четвертую победу подряд, набрали 18 очков, а у «Бостона» осталось 12 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 8 ноября в 03:00 (мск) примет «Баффало», «Рейнджерс» 7 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Виннипегом».

Матч

Бостон - Рейнджерс - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Голы:

Бержерон (Маршанд), 3:44 (1:0). Холден (Степан, Весей), 15:09 (1:1). Степан (Жирарди, Грабнер), 17:59 (1:2 - мен.). Хэйс (Клейн, Стаал), 22:18 (1:3 - мен.). Бучневич (Степан, Скджей), 53:37 (1:4 - бол.). Пастрняк (Нэш, Карло), 54:46 (2:4). Грабнер 56:48 (2:5).

Место и дата

06 ноября 02:00, Ти Ди Гарден, Онлайн-трансляция

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