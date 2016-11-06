Шайба Бучневича помогла «Рейнджерс» одолеть «Бостон»

Хоккеисты «Бостона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча, прошедшая в Бостоне на льду арены «Ти-Ди Гарден», завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Ник Холден, Дерек Степан, Кевин Хейз, Павел Бучневич и Мхаэль Грабнер. У хозяев отличились Патрис Бержерон и Давид Пастрняк.

Российский вратарь «Бостона» Антон Худобин не играл в матче из-за травмы.

Российский нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич отыграл почти 13 минут, нанес пять бросков, один из которых достиг цели, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Рейнджерс» одержали четвертую победу подряд, набрали 18 очков, а у «Бостона» осталось 12 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Бостон» 8 ноября в 03:00 (мск) примет «Баффало», «Рейнджерс» 7 ноября в 03:00 (мск) дома сыграет с «Виннипегом».