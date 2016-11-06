«Оттава» дома проиграла «Баффало»
Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги уступили «Баффало».
Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра»,
завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Кайл
Окпосо и Сэм Райнхарт. У хозяев отличился Майк Хоффман.
Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду
более 20 минут, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок
соперника, схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем
полезности.
Таким образом, «Баффало» набрал 12 очков, а у «Оттавы»
осталось 14 очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 9 ноября в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Баффало» 8 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Бостоном».
Матч
Оттава - Баффало - 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы:
Хоффман (Райан, Карлссон), 22:42 (1:0 - бол.). Окпосо (Ларссон, МакКейб), 41:07 (1:1). Рейнхарт (Ристолайнен, Гиргенсонс), 48:22 (1:2).
Место и дата
06 ноября 02:00, Скотиабанк Плэйс, Онлайн-трансляция