«Оттава» дома проиграла «Баффало»

Хоккеисты «Оттавы» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Баффало».

Встреча, прошедшая в Оттаве на льду «Канадиен Тайр-центра», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Кайл Окпосо и Сэм Райнхарт. У хозяев отличился Майк Хоффман.

Российский защитник «Баффало» Дмитрий Куликов провел на льду более 20 минут, совершил один силовой прием, один раз заблокировал бросок соперника, схлопотал четыре минуты штрафа, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, «Баффало» набрал 12 очков, а у «Оттавы» осталось 14 очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Оттава» 9 ноября в 05:00 (мск) в гостях сыграет с «Нэшвиллом», а «Баффало» 8 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Бостоном».