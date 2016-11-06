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Шайба Сошникова и пас Зайцева помогли «Торонто» переиграть «Ванкувер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Назем Кадри, Митчелл Марнер, Никита Сошников и Джейк Гардинер, а Тайлер Бозак оформил дубль. У гостей по разу отличились Дерек Дорсетт, Хенрик Седин и Даниэль Седин.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 22 минут, нанес один бросок, совершил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, отдал результативный пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл восемь минут, нанес один бросок, который завершился голом, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 20 минут, нанес два броска, совершил три силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 9 ноября в 04:30 (мск) примет «Лос-Анджелес», а «Ванкувер» 8 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».

Матч

Торонто - Ванкувер - 6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Голы:

Кадри (Зайцев, Райлли), 12:20 (1:0). Бозак (Комаров, ван Римсдайк), 16:18 (2:0). Дорсетт (Хансен, Саттер), 16:44 (2:1). Бозак (ван Римсдайк, Марнер), 35:00 (3:1 - бол.). Седин Х. (Ларсен), 36:20 (3:2). Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 44:18 (4:2). Сошников (Смит), 46:13 (5:2). Седин Д. (Хансен, Стечер), 46:42 (5:3). Гардинер (Мэттьюз, Нюландер), 48:21 (6:3).

Место и дата

06 ноября 02:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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