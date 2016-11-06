Шайба Сошникова и пас Зайцева помогли «Торонто» переиграть «Ванкувер»

Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Ванкувер».

Встреча, прошедшая в Торонто на льду «Эйр Канада-центра», завершилась со счетом 6:3 в пользу хозяев. В их составе по шайбе забросили Назем Кадри, Митчелл Марнер, Никита Сошников и Джейк Гардинер, а Тайлер Бозак оформил дубль. У гостей по разу отличились Дерек Дорсетт, Хенрик Седин и Даниэль Седин.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провел на льду более 22 минут, нанес один бросок, совершил четыре силовых приема, один раз заблокировал бросок соперника, отдал результативный пас, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Российский нападающий «Торонто» Никита Сошников отыграл восемь минут, нанес один бросок, который завершился голом, совершил один силовой прием, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отыграл 20 минут, нанес два броска, совершил три силовых приема, дважды заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Торонто» 9 ноября в 04:30 (мск) примет «Лос-Анджелес», а «Ванкувер» 8 ноября в 03:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».