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Шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу над «Коламбусом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Коламбус».

Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра», завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В их составе по шайбе забросили Джей Боумистер и Владимир Тарасенко. У гостей отличился Джош Андерсон.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отыграл почти 20 минут, нанес четыре броска, один из которых оказался голевым, один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский весь матч провел в запасе.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 7 ноября в 01:00 (мск) примет «Колорадо», а «Коламбус» 10 ноября в 04:00 (мск) дома сыграет с «Анахаймом».

Матч

Сент-Луис - Коламбус - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы:

Андерсон 32:55 (0:1). Баумистер (Апшолл), 42:16 (1:1). Тарасенко (Стеен, Шаттенкирк), 64:17 (2:1).

Место и дата

06 ноября 02:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция

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