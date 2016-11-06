Шайба Тарасенко принесла «Сент-Луису» победу над «Коламбусом»
Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Коламбус».
Встреча, прошедшая в Сент-Луисе на льду «Скоттрейд-центра»,
завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев льда. В их составе по
шайбе забросили Джей Боумистер и Владимир Тарасенко. У гостей отличился Джош
Андерсон.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко
отыграл почти 20 минут, нанес четыре броска, один из которых оказался голевым,
один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс
один».
Российский вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский весь матч
провел в запасе.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Сент-Луис» 7 ноября в 01:00 (мск) примет «Колорадо», а «Коламбус» 10 ноября в 04:00 (мск) дома сыграет с «Анахаймом».
Матч
Сент-Луис - Коламбус - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Андерсон 32:55 (0:1). Баумистер (Апшолл), 42:16 (1:1). Тарасенко (Стеен, Шаттенкирк), 64:17 (2:1).
Место и дата
06 ноября 02:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция