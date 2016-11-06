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«Айлендерс» по буллитам проиграли «Эдмонтону»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Эдмонтону».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Патрик Марун, Леон Драйзайтль и Милан Лучич, а Марк Летестю реализовал победный буллит. У хозяев по разу отличились Ник Ледди, Шейн Принс и Кейси Цизикас.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 11 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 8 ноября в 03:00 (мск) примут «Ванкувер», а «Эдмонтон» 7 ноября в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Детройтом».

Матч

Айлендерс - Эдмонтон - 3:4 Б. (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Лэдди (Клаттербак, Таварес), 0:13 (1:0). Принс (Зайденберг, Де Хаан), 5:49 (2:0). Марун (Беннинг), 8:22 (2:1). Драйзайтль (Марун, Беннинг), 12:13 (2:2 - бол.). Сизикас (Зайденберг, Принс), 31:18 (3:2). Лучич (Эберле), 36:50 (3:3 - бол.).

Победный буллит:

Летесту - 3:4.

Место и дата

06 ноября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция

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