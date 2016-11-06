«Айлендерс» по буллитам проиграли «Эдмонтону»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Эдмонтону».

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс Центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Патрик Марун, Леон Драйзайтль и Милан Лучич, а Марк Летестю реализовал победный буллит. У хозяев по разу отличились Ник Ледди, Шейн Принс и Кейси Цизикас.

Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на льду 11 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 8 ноября в 03:00 (мск) примут «Ванкувер», а «Эдмонтон» 7 ноября в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Детройтом».