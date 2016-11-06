«Айлендерс» по буллитам проиграли «Эдмонтону»
Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Эдмонтону».
Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на льду арены «Барклайс
Центра», завершилась в серии буллитов со счетом 4:3 в пользу гостей. В их
составе по шайбе забросили Патрик Марун, Леон Драйзайтль и Милан Лучич, а Марк
Летестю реализовал победный буллит. У хозяев по разу отличились Ник Ледди, Шейн
Принс и Кейси Цизикас.
Российский нападающий «Айлендерс» Николай Кулемин провел на
льду 11 минут, нанес один бросок, окончив матч с показателем полезности «плюс
один».
В следующих матчах регулярного чемпионата «Айлендерс» 8 ноября в 03:00 (мск) примут «Ванкувер», а «Эдмонтон» 7 ноября в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Детройтом».
Матч
Айлендерс - Эдмонтон - 3:4 Б. (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Лэдди (Клаттербак, Таварес), 0:13 (1:0). Принс (Зайденберг, Де Хаан), 5:49 (2:0). Марун (Беннинг), 8:22 (2:1). Драйзайтль (Марун, Беннинг), 12:13 (2:2 - бол.). Сизикас (Зайденберг, Принс), 31:18 (3:2). Лучич (Эберле), 36:50 (3:3 - бол.).
Победный буллит:
Летесту - 3:4.
Место и дата
06 ноября 02:00, Барклайз Центр, Онлайн-трансляция