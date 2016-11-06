«Нэшвилл» дома уступил «Каролине»

Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Каролине».

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе хозяев по шайбе забросили Джеймс Нил и Мэтт Ирвин. У гостей отличились Джефф Скиннер и Рон Хэйнси, а Джейккоб Слэвин забросил решающий буллит.

Таким образом, у «Каролины» и «Нэшвилла» стало по девять очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нэшвилл» 9 ноября в 05:00 (мск) примет «Оттаву», а «Каролина» 7 ноября в 02:05 (мск) дома сыграет с «Нью-Джерси».