«Нэшвилл» дома уступил «Каролине»
Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата
Национальной хоккейной лиги уступили «Каролине».
Встреча, прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены»,
завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе хозяев по
шайбе забросили Джеймс Нил и Мэтт Ирвин. У гостей отличились Джефф Скиннер и Рон
Хэйнси, а Джейккоб Слэвин забросил решающий буллит.
Таким образом, у «Каролины» и «Нэшвилла» стало по девять
очков.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нэшвилл» 9 ноября в 05:00 (мск) примет «Оттаву», а «Каролина» 7 ноября в 02:05 (мск) дома сыграет с «Нью-Джерси».
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