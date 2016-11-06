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«Нэшвилл» дома уступил «Каролине»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Нэшвилла» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Каролине».

Встреча, прошедшая в Нэшвилле на льду «Бриджстоун Арены», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе хозяев по шайбе забросили Джеймс Нил и Мэтт Ирвин. У гостей отличились Джефф Скиннер и Рон Хэйнси, а Джейккоб Слэвин забросил решающий буллит.

Таким образом, у «Каролины» и «Нэшвилла» стало по девять очков.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нэшвилл» 9 ноября в 05:00 (мск) примет «Оттаву», а «Каролина» 7 ноября в 02:05 (мск) дома сыграет с «Нью-Джерси».

Матч

Нэшвилл - Каролина - 2:3 Б. (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 0:1)

Голы:

Нил (Уилсон, Ирвин), 9:44 (1:0). Скиннер 33:25 (1:1). Ирвин (Сишонс, Ярнкрок), 37:05 (2:1). Хэйнси (Линдхольм), 48:22 (2:2).

Победный буллит:

Славин - 2:3.

Место и дата

06 ноября 02:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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